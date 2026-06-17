Ghana y Panamá abren su camino en el Grupo L del Mundial 2026 este miércoles 17 de en el Toronto Stadium, Canadá. El partido llega cargado de condimentos antes del pitazo inicial: las Estrellas Negras de Ghana no podrán contar con su estrella Thomas Partey —a quien le fue negado el ingreso a Canadá por una denuncia penal en su contra—, mientras que Los Canaleros de Panamá tampoco tendrán a su motor creativo Adalberto Carrasquilla, quien se perderá el debut por lesión.

Ambas selecciones también deberán afrontar más tarde los partidos ante Inglaterra y Croacia, lo que hace de este duelo un partido de seis puntos encubiertos. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Ghana vs Panamá, minuto a minuto

La previa del Ghana vs Panamá

Ghana, conducida por el DT portugués Carlos Queiroz, llega al debut mundialista con una estadística alarmante: ninguna victoria en todo el año 2026, incluyendo resultados negativos ante Argelia y un pálido rendimiento en los amistosos previos. Queiroz rediseña el once con Jordan Ayew como referente y apuesta por el dinamismo de Abdul Fatawu Issahaku y Iñaki Williams en las bandas. El arquero Lawrence Ati-Zigi del es la gran referencia de un equipo que llega obligado a ganar para no comprometer su clasificación desde el debut.

Panamá, quien llevó al equipo por primera vez a Rusia 2018, regresa al Mundial tras perderse Qatar 2022 con la determinación de demostrar su crecimiento. La gran ausencia es Adalberto Carrasquilla por lesión, lo que obliga a reorganizar la medular con Aníbal Godoy y Carlos Havery como dupla de volantes. En ataque, Ismael Díaz y José Fajardo acompañarán al capitán Edgar Bárcenas en el frente de tres.

Formaciones de Ghana vs Panamá

Probable formación de Ghana:

Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah; Prince Owusu, Kwasi Sibo, Jordan Ayew; Abdul Fatawu Issahaku, Iñaki Williams, Antoine Semenyo. DT: Carlos Queiroz.

Probable formación de Panamá:

Orlando Mosquera; Michael Murillo, César Blackman, Fidel Escobar, José Córdoba, Erick Davis; Aníbal Godoy, Carlos Havery, Édgar Bárcenas; José Fajardo, Ismael Díaz. DT: Thomas Christiansen.

¿Dónde ver Ghana vs Panamá en vivo?

El duelo entre Ghana y Panamá se disputará este miércoles 17 de junio a las 19:00 en Chile en el Toronto Stadium, Toronto. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO.

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