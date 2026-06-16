El Mundial 2026 confirmó con el Grupo I que las favoritas no fallan cuando los grandes están enchufados. Francia fue superior a Senegal con un segundo tiempo de exhibición liderado por Kylian Mbappé, quien con su doblete llegó a 14 goles en Copas del Mundo, igualando a Ronaldo Nazário en el historial histórico del torneo.

En el Gillette Stadium de Boston, Noruega e Irak protagonizaron el partido de más emociones de la jornada, con tres goles en el primer tiempo.

Mbappé y Barcola destrozan a Senegal

El partido entre Francia y Senegal fue igualado durante toda la primera mitad. El 0-0 en el descanso en el MetLife Stadium no anticipaba lo que vendría.

A los 65 minutos, Kylian Mbappé desató la locura francesa con su primer gol del torneo. Bradley Barcola, compañero de Mbappé en el PSG, amplió la ventaja en el minuto 82 con un remate preciso que sentenció el duelo. Ibrahim Mbaye descontó para Senegal en el minuto 94, pero la ilusión duró segundos: Mbappé, desde fuera del área, lanzó un misil que cerró el marcador en 3-1. Didier Deschamps, en su último Mundial como entrenador de Francia, se despide del torneo con el pie derecho.

Haaland debuta en el Mundial con doblete

El estreno de Erling Haaland en una Copa del Mundo estuvo a la altura de la expectativa. A los 29 minutos, el delantero del Manchester City aprovechó una asistencia de David Møller Wolfe para anotar el 1-0 de Noruega ante Irak.

Aymen Hussein igualó el marcador en el 38′ con un excelente cabezazo para Irak, pero la alegría iraquí fue breve: error en la salida del portero Jalal Hassan, anticipo fulminante de Haaland y doblete del noruego para sellar el 2-1 antes del descanso. El segundo tiempo transcurrió con Noruega administrando la ventaja y el partido terminó 4-1 en favor de los nórdicos, que debutan con victoria en su primera Copa del Mundo desde 1998.

La tabla del Grupo I

Fixture Grupo I

Fecha 1:

Francia 3-1 Senegal

Noruega 4-1 Irak

Fecha 2:

Francia vs. Irak

Noruega vs. Senegal

Fecha 3:

Francia vs. Noruega

Senegal vs. Irak

Próximas fechas del Grupo I del Mundial 2026

Lunes 22 de junio — Fecha 2:

17:00 Francia vs. Irak

20:00 Noruega vs. Senegal

Viernes 26 de junio — Fecha 3:

15:00 Francia vs. Noruega

15:00 Senegal vs. Irak

¿Quiénes son favoritos en el Grupo I del Mundial?

Para nuestros amigos de Epicbet, Francia es la gran favorita para liderar el Grupo I y avanzar directamente a los dieciseisavos. Tras el debut de Haaland con doblete, Noruega emerge como el segundo clasificado más probable, dejando a Senegal con la presión de remontar ante los nórdicos si quiere seguir en el torneo.

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