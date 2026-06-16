Haciendo su esperado debut en la fiesta más grande del fútbol, Uzbekistán comenzará su campaña en el Mundial 2026 en Ciudad de México, con un choque ante Colombia este miércoles.

Ambos equipos apuntan a terminar entre los dos primeros del Grupo K —que también incluye a Portugal y RD Congo—, ya que el tercer lugar implica el riesgo de una eliminación temprana.

Copa del Mundo – Grupo K – 2026 DÍA DE PARTIDO 1 Uzbekistán Sin Comenzar Mexico City Stadium – Mexico City Colombia

Previa del partido Uzbekistán vs Colombia

Después de varios casi desde que Uzbekistán obtuvo su independencia de la Unión Soviética en 1991, la nación de Asia Central finalmente se clasificó para un Mundial adulto.

En varias ocasiones cayó en el último obstáculo, pero esta vez los Lobos Blancos arrasaron en la clasificación de la AFC, perdiendo solo uno de 16 partidos en el camino hacia Norteamérica.

Ubicados en el puesto 50 del ranking mundial FIFA, terminaron de manera impresionante segundos detrás de Irán en ambas rondas, pero aun así el entrenador Timur Kapadze fue apartado.

Ahora dirigido por el ex campeón mundial Fabio Cannavaro, quien levantó el mayor premio del juego con Italia hace 20 años, Uzbekistán calentó motores para la fase de grupos con un par de amistosos previos al torneo.

Después de que Canadá, coanfitrión del Mundial, ganara 2-0 en casa, fueron derrotados 2-1 por Países Bajos en Nueva York, destacando el tamaño de la tarea de Cannavaro.

Antes de una dura prueba contra Portugal, favorito del Grupo K, la próxima semana, los uzbekos enfrentarán a Colombia por primera vez hasta la fecha, mientras una nación de casi 40 millones de personas observa y espera.

Pronóstico Uzbekistán vs Colombia / © Imago

Mientras los Lobos Blancos hacen su debut, Colombia se prepara para su séptima participación mundialista este verano.

Después de alcanzar la última final de la Copa América, los optimistas esperarán superar la mejor actuación del país hasta ahora, que llegó hace 12 años, cuando fueron eliminados en cuartos de final por Brasil.

Los realistas esperan que simplemente superen la primera fase, algo que Los Cafeteros hicieron tanto en 2014 como en 2018, ganando cinco de seis partidos de grupo en el camino.

Después de perderse Qatar 2022, Colombia reservó cómodamente su boleto esta vez, terminando tercera en las Clasificatorias CONMEBOL y venciendo de manera notable a Brasil por 2-1.

Solo la campeona mundial Argentina marcó más goles a lo largo del proceso maratónico, mientras estrellas consolidadas como Luis Diaz y James Rodriguez pasaron al frente.

Ubicados en el puesto 13 del ranking FIFA, los hombres de Néstor Lorenzo siguieron luego sus derrotas consecutivas contra Croacia y Francia durante la ventana internacional de marzo con dos victorias de preparación a comienzos de este mes.

Después de una victoria 3-1 sobre Costa Rica, el equipo sudamericano construyó más impulso al derrotar 2-0 a Jordania, con Jhon Arias marcando ambos goles.

Rendimiento reciente

Uzbekistán, todas las competiciones:

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Colombia, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Uzbekistán vs Colombia / © Imago

Uno de los mejores defensores del mundo en sus días como jugador, Cannavaro generalmente ha optado por una estructura 3-4-2-1 de bajo riesgo desde que tomó el mando de Uzbekistán, con Abdukodir Khusanov cumpliendo un papel clave.

Aparte del central de Manchester City, solo el exdelantero de Roma Eldor Shomurodov —máximo goleador histórico de los Lobos Blancos con 44 tantos— y su compañero en Istanbul Basaksehir, Abbosbek Fayzullaev, juegan en Europa.

Este último —nombrado mejor jugador joven de Asia en 2023— marcó cuatro goles durante la clasificación al Mundial, mientras que el capitán Shomurodov anotó cinco veces y entregó cuatro asistencias.

Es probable que el experimentado mediocampista Jaloliddin Masharipov se pierda el encuentro con Colombia por una lesión en la espalda, pero Los Cafeteros deberían tener el plantel sin problemas físicos.

Apoyando al único delantero Luis Suarez, se espera que comiencen Diaz y el veterano capitán Rodriguez en un ataque potente.

Solo Lionel Messi marcó más goles que Diaz durante las Clasificatorias CONMEBOL, y Rodriguez lideró la tabla de asistencias con siete; Suarez acumuló 38 goles de club para Sporting Lisboa la temporada pasada, pero aún no ha dejado marca a nivel internacional.

Mientras tanto, Jefferson Lerma y Richard Rios, de Benfica, deberían aparecer en el mediocampo central, aunque Gustavo Puerta ofrece una alternativa de ida y vuelta.

Posibles formaciones Uzbekistán vs Colombia

Uzbekistán:

Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Sayfiev, Shukurov, Mozgovoy, Nazrullaev; Fayzullaev, Urunov; Shomurodov

Colombia:

Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Rios; Arias, Rodríguez, Díaz; Suárez

Pronóstico Uzbekistán vs Colombia

Nuestro pronóstico: Uzbekistán 0-1 Colombia

Aunque todavía está fuera del grupo establecido de naciones de élite del fútbol, Colombia confiará en sus opciones de hacer una campaña profunda en este Mundial, después del sorpresivo fracaso de no clasificar a Qatar.

Simplemente feliz de estar allí, Uzbekistán parece destinada a replegarse y enfocarse en la defensa, por lo que Los Cafeteros podrían ganar su debut en el Grupo K por un solo gol.

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