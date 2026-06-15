Datos Clave Cartelera estelar: Hoy se disputan cuatro partidos correspondientes a la primera fecha de los Grupos G y H, destacando los debuts de España, Bélgica y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa. Alerta en Sudamérica: Conmebol sigue sin victorias en el Mundial tras la dolorosa derrota de Ecuador en el minuto 90 ante Costa de Marfil (1-0), perdiendo un invicto de 19 partidos. El regreso de la magia: Neymar volvió a entrenar a la par de sus compañeros en Brasil y Carlo Ancelotti alista su titularidad para el duelo clave frente a Haití.

El Mundial 2026 avanza a paso firme y la cartelera de este lunes 15 de junio nos presenta la apertura de los Grupos G y H. Tras una jornada dominada por goleadas estrepitosas como el 7-1 de Alemania sobre Curazao y el 5-1 de Suecia a Túnez, hoy es el turno de ver en acción a dos potencias europeas que buscan iniciar con el pie derecho: España y Bélgica. A ellos se suma el expectante debut de la selección uruguaya bajo el mando de Marcelo Bielsa, un equipo que carga con la responsabilidad de lavar la imagen de nuestra región en el torneo.

Hasta el momento, el balance para la Conmebol en Norteamérica es alarmante. Ninguno de sus tres representantes que ya vieron acción ha logrado sumar de a tres: Paraguay cayó ante Estados Unidos, Brasil apenas igualó con Marruecos y Ecuador sufrió un duro tropiezo ayer tras caer por la mínima frente a Costa de Marfil en el último minuto. La Celeste intentará revertir esta mala racha inicial en una jornada que promete emociones y mucho fútbol de primer nivel.



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