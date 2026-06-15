Partidos del Mundial 2026 hoy, lunes 15 de junio: Horarios y dónde ver en vivo en Chile
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Carla Bernucci
La Copa del Mundo no da tregua y este lunes nos trae el esperado debut de España y Uruguay, además de la presentación de Bélgica. Mientras Conmebol sufre por su mal arranque tras la agónica caída de Ecuador, en Brasil sonríen con la inminente vuelta de Neymar.
El Mundial 2026 avanza a paso firme y la cartelera de este lunes 15 de junio nos presenta la apertura de los Grupos G y H. Tras una jornada dominada por goleadas estrepitosas como el 7-1 de Alemania sobre Curazao y el 5-1 de Suecia a Túnez, hoy es el turno de ver en acción a dos potencias europeas que buscan iniciar con el pie derecho: España y Bélgica. A ellos se suma el expectante debut de la selección uruguaya bajo el mando de Marcelo Bielsa, un equipo que carga con la responsabilidad de lavar la imagen de nuestra región en el torneo.
Hasta el momento, el balance para la Conmebol en Norteamérica es alarmante. Ninguno de sus tres representantes que ya vieron acción ha logrado sumar de a tres: Paraguay cayó ante Estados Unidos, Brasil apenas igualó con Marruecos y Ecuador sufrió un duro tropiezo ayer tras caer por la mínima frente a Costa de Marfil en el último minuto. La Celeste intentará revertir esta mala racha inicial en una jornada que promete emociones y mucho fútbol de primer nivel.
Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura del Mundial 2026, el minuto a minuto del debut de Uruguay y las estadísticas en vivo de cada jornada.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).