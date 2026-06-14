Datos Clave Tres Bajas Sensibles: Araujo, Giménez y De Arrascaeta no estarán en el debut. Valverde es Capitán: El volante del Real Madrid llevará la cinta ante Arabia Saudita. Zaga Improvisada: Cáceres y Olivera forman la dupla central de emergencia.

A pocas horas del debut en el Mundial 2026, Marcelo Bielsa tiene un dolor de cabeza que no estaba en su pizarra. Tres bajas confirmadas, todas pesadas, todas inesperadas. Ronald Araujo, José María Giménez y Giorgian De Arrascaeta quedaron descartados para el estreno de Uruguay ante Arabia Saudita este lunes 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. El Loco tendrá que rearmar su esquema sobre la marcha y la apuesta ya quedó dibujada: Sebastián Cáceres y Mathías Olivera como dupla central, Federico Valverde con la cinta de capitán y un mediocampo que sostiene la jerarquía del proyecto.

Las ausencias son sensibles por todos los flancos. Araujo arrastra un microdesgarro que lo deja fuera del primer partido y, probablemente, también del segundo ante Cabo Verde. Giménez, capitán natural de la Celeste, sufrió una sobrecarga muscular durante los últimos entrenamientos. De Arrascaeta, el cerebro del equipo en las eliminatorias, tampoco llegó a tiempo.

El probable once de Uruguay ante Arabia Saudita

Según la información publicada por Sebastián Giovanelli en ESPN, la formación titular que prepara Bielsa para el debut quedaría conformada de la siguiente manera:

Arquero: Fernando Muslera

Fernando Muslera Defensas: Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña

Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña Volantes: Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde

Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde Delanteros: Maximiliano Araujo, Darwin Núñez, Federico Viñas

El 4-3-3 se mantiene como base estructural, con una mediocampo de jerarquía europea encabezada por Valverde, Bentancur y Ugarte. El tridente ofensivo combina la velocidad de Maximiliano Araujo por la izquierda, la potencia de Darwin Núñez y la presencia de área de Federico Viñas, único atacante centro netamente referencia.

¿Quién es el favorito en el Arabia Saudita vs Uruguay?

Para Melbet el gran favorito para ganar este encuentro del Mundial entre Arabia Saudita y Uruguay es el equipo de Marcelo Bielsa. La celeste es la gran favorita y el resultado más probable es un 1-0, muy del estilo Charrúa.