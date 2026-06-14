Alemania y Curazao abren la Fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026 este domingo 14 de junio a las 13:00 horas de Chile en el NRG Stadium de Houston. El partido tiene una dimensión histórica doble: Alemania busca sacudirse la maldición de dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos —en Rusia 2018 y Qatar 2022— y Curazao disputa su primer Mundial de la historia, el debut absoluto de la pequeña isla caribeña en la máxima cita del fútbol. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Alemania vs Curazao, minuto a minuto

La previa del Alemania vs Curazao

El técnico Julian Nagelsmann lleva a la Mannschaft con la misión de restaurar el prestigio perdido. Su arma principal es la generación más talentosa de Europa: el tridente Florian Wirtz, Jamal Musiala y Kai Havertz conforma un ataque de nivel mundial que en las clasificatorias UEFA anotó en todos los partidos. El capitán Joshua Kimmich organiza el juego desde el lateral derecho, y Manuel Neuer —pese a sus 40 años— sigue siendo titular bajo los tres palos.

Curazao llega al debut mundialista con una plantilla compuesta íntegramente por futbolistas que militan en ligas europeas de segunda y tercera línea. El máximo referente es el extremo Tahith Chong, de doble nacionalidad neerlandesa-curazoleña, junto a Sontje Hansen. El gran hito del equipo caribeño fue superar la repesca de la CONCACAF para clasificar a este Mundial, un logro histórico para una isla de apenas 150.000 habitantes. Curazao sabe que la derrota ante Alemania es probable, pero el objetivo real del grupo es sumar puntos ante Costa de Marfil y Ecuador en las siguientes jornadas.

Formaciones de Alemania vs Curazao

Formación de Alemania:

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Félix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz

Formación de Curazao:

Eloy Room; Sherel Constanco Floranus, Riechedly Bazoer, Aramon Obispo, Deveron, Fonville; Líbano Comenencia, Leandro Bacuna, Stone Hansen, Tahith Chong, Juninho Bacuna, Jürgen Locadia

¿Dónde ver Alemania vs Curazao en vivo?

El duelo entre Alemania y Curazao se disputará este domingo 14 de junio a las 13:00 horas de Chile en el NRG Stadium, Houston. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO. El árbitro designado por FIFA es el marroquí Jalal Jayed.