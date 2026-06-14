Brasil y Marruecos cerraron la Fecha 1 del Grupo C del Mundial 2026 con un empate que nadie esperaba, al menos no tan pronto. Escocia, en tanto, tomó el liderato sorpresivo de una zona que se perfila como una de las más competitivas del torneo.

El Grupo C inició el sábado 13 de junio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, donde Brasil y Marruecos protagonizaron el partido más atractivo de la jornada. Ambas selecciones llegaban como las grandes candidatas al pase a la siguiente ronda, pero el resultado equilibrado complicó los pronósticos.

Marruecos abre el marcador, Vinicius lo empata

En un duelo de alto nivel, Marruecos tomó la delantera gracias a un gol de Ismael Saibari, lo que sacudió el partido. Brasil reaccionó y Vinicius Júnior igualó con una genialidad que le arrancó aplausos a la concurrencia. El 1-1 final dejó a ambas selecciones con un punto, generando incertidumbre total en la cima del grupo.

Escocia sorprende al frente

El segundo partido de la jornada deparó otro resultado inesperado: Escocia venció 1-0 a Haití con un tanto de John McGlinn, tomando el liderato del Grupo C con tres puntos. La selección caribeña, debutante en el torneo, no pudo vulnerar la organización defensiva escocesa y quedó sin unidades en el saldo.

La tabla del Grupo C

Fixture Grupo C

Fecha 1:

Brasil 1-1 Marruecos

Haití 0-1 Escocia

Fecha 2:

Marruecos vs Escocia

Brasil vs Haití

Fecha 3:

Brasil vs Escocia

Marruecos vs Haití

Próximas fechas del Grupo C del Mundial 2026

Viernes 19 de junio:

20:30 Brasil vs Haití

23:00 Marruecos vs Escocia

Miércoles 14 de junio: