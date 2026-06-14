Datos Clave Cuatro vueltas: Gago recupera a Marcelo Díaz, Israel Poblete, Fabián Hormazábal y Agustín Arce. Ausencia sensible: Charles Aránguiz está fuera por lesión y no jugará en La Calera. Cuándo y dónde: La U visita a Unión La Calera el domingo a las 15:00 por la fecha 15.

Universidad de Chile vuelve a la acción en la Liga de Primera con la obligación de ganar. Los azules visitan este domingo a Unión La Calera por la fecha 15, en el cierre de la primera rueda, con la presión de achicar una distancia que hoy llega a los 16 puntos respecto del líder Colo Colo. En medio de ese escenario, Fernando Gago recibió una buena noticia, porque recupera a cuatro jugadores.

El desafío no es menor, porque La Calera se ha transformado en la bestia negra de Gago, que en dos duelos este año no ha podido vencer al cuadro cementero, incluida una derrota por 1-0 hace algunas semanas por la Copa de la Liga en el mismo Estadio Nicolás Chahuán. A eso se suma la sensible baja por lesión de Charles Aránguiz, el principal referente del mediocampo azul.

¿Qué jugadores recupera la U?

Según informó Emisora Bullanguera, Gago suma cuatro retornos importantes para la citación. Vuelven los volantes Marcelo Díaz e Israel Poblete, ambos tras superar los problemas que los marginaron en las últimas fechas, junto a los seleccionados nacionales Fabián Hormazábal y Agustín Arce, que regresan luego de la gira de La Roja. Como bonus, el defensa Nicolás Fernández tuvo una rápida recuperación y fue subido a la lista de citados.

¿Quién reemplaza a Aránguiz en la U?

Esa es la gran incógnita de Gago. Para ocupar el lugar del Príncipe asoman varias cartas en la zona de volantes, ya que Marcelo Díaz e Israel Poblete pelean ese puesto con nombres como Lucas Barrera y Lucas Romero. Según los entrenamientos de la semana, Poblete, Barrera y Arce asomarían en el once titular, aunque el técnico recién definirá el esquema a la hora del partido.

La lista de 20 citados de la U quedó conformada así:

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.

Gabriel Castellón y Cristopher Toselli. Defensas: Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Marcelo Morales, Fabián Hormazábal y Bianneider Tamayo.

Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Marcelo Morales, Fabián Hormazábal y Bianneider Tamayo. Volantes: Israel Poblete, Javier Altamirano, Elías Rojas, Marcelo Díaz, Lucas Romero, Agustín Arce y Lucas Barrera.

Israel Poblete, Javier Altamirano, Elías Rojas, Marcelo Díaz, Lucas Romero, Agustín Arce y Lucas Barrera. Delanteros: Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi, Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez.

El duelo ante Unión La Calera está pactado para las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.