Unión La Calera recibe a U de Chile en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar por la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2026, en un partido de dos elencos golpeados: los cementeros llegan en el fondo de la tabla y obligados a sumar para escapar del descenso, mientras los azules buscan reaccionar en una irregular temporada.

Los universitarios están en la medianía de la tabla con 20 unidades pese a que solo disputaron un duelo internacional en la temporada, mientras que los caleranos están últimos con apenas 11 puntos, pero contando los seis que les descontaron por jugar con seis extranjeros en dos compromisos.

¿Quién transmite Unión La Calera vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026?

El compromiso entre Unión La Calera y Universidad de Chile se transmitirá en televisión a través de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión La Calera vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026?

Unión La Calera vs Universidad de Chile juegan este domingo 14 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán por la fecha 15 del Campeonato Nacional.

Fecha: Domingo 14 de junio

Hora: 15:00 horas

Estadio: Municipal Nicolás Chahuán, La Calera

Árbitros de Unión La Calera vs U de Chile

AVAR: Alejandro Molina

Árbitro: Franco Jiménez

1er asistente: Wladimir Muñoz

2do asistente: Emilio Bastías

4to árbitro: Nicolás Millas

VAR: Miguel Araos

¿Cómo llegan Unión La Calera vs U de Chile?

Unión La Calera llega con un envión anímico tras vencer por 2-0 a Deportes La Serena en el Estadio La Portada el último sábado por la última fecha de la Copa de la Liga, resultado que les permitió avanzar a semifinales del torneo. En el Campeonato Nacional, en cambio, los caleranos vienen de igualar 0-0 ante U de Concepción en el Ester Roa, resultado que los mantuvo como colistas en la tabla.

Por su parte, U de Chile llega en problemas tras quedar eliminada de la Copa de la Liga el pasado domingo, luego de igualar 2-2 ante Audax Italiano en el estadio Nacional, resultado que dejó a los azules fuera de las semifinales del certamen. En el Campeonato Nacional, los dirigidos por Fernando Gago vienen de vencer por 2-1 a Deportes Concepción con doblete de Eduardo Vargas.

Formaciones de Unión La Calera vs U de Chile

Probable formación de Unión La Calera: Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Cristian Gutiérrez, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Juan Manuel Requena, Carlo Villanueva, Joaquín Soto; Kevin Méndez, Sebastián Sáez, Bayron Oyarzo. DT: Martín Cicotello.

Probable formación de Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Bianneider Tamayo, Franco Calderón, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas, Ignacio Vásquez. DT: Fernando Gago.

Unión La Calera vs U de Chile, minuto a minuto