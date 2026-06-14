Universidad Católica deberá recibir a Universidad de Concepción por la última jornada de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026. El choque entre Cruzados y el Campanil será el encargado de cerrar la fecha 15, y está programado para el domingo 14 de junio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Claro Arena.
Tras 14 fechas disputadas, Universidad Católica se encuentra en la segunda posición de la división de honor con 23 puntos, a diez del líder Colo Colo. Por su parte, Universidad de Concepción se posiciona undécimo con 19 unidades, y una victoria les ayudaría a trepar a la parte alta de la tabla del torneo.
Cabe destacar que Cruzados y Campaniles se han visto las caras dos veces durante la temporada 2026, ya que compartieron el Grupo B de la Copa de la Liga. El primer encuentro se jugó en casa de Católica, y fue victoria por 2-1 de los locales, mientras que el segundo fue en hogar de Concepción, y concluyó con un amargo empate 2-2 que sentenció a ambas escuadras a la eliminación de la competencia.
¿Dónde y cómo ver en vivo U Católica vs U de Concepción?
El duelo entre Católica y U de Concepción será transmitido por las señales televisivas de TNT Sports Premium, además de que contará con emisión del encuentro online por la plataforma de streaming HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium.
- Streaming: HBO Max.
¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs U de Concepción?
- Fecha: Domingo 14 de junio.
- Hora: 17:30 horas.
- Estadio: Claro Arena, Las Condes.
Árbitros de U Católica vs U de Concepción
- Árbitro central: Hector Jona.
- 1er asistente: Juan Serrano.
- 2do asistente: Manuel Marín.
- 4to árbitro: Mathias Riquelme.
- VAR: Diego Flores.
- AVAR: Felipe Jara.
¿Cómo llegan U Católica y U de Concepción?
Ambas escuadras fueron eliminadas del Grupo B de la Copa de la Liga 2026. Los Cruzados se despidieron con goleada ante Cobresal por 5-1, mientras que el Campanil cayó de visita ante Ñublense por 2-1.
Por el Campeonato Nacional 2026, Universidad Católica se sacudió del golpe recibido en el clásico ante Colo Colo, y en la fecha 14 goleó en condición de visitante a Huachipato por 0-3. Con este resultado, los Cruzados se convirtieron en escoltas de la división con 23 unidades.
La realidad del Campanil lleva un invicto de tres partidos con dos igualdades y una victoria. El último encuentro por la división fue de local ante Unión La Calera y fue un empate sin goles. Con el punto recibido, U de Concepción se mantuvo undécimo con 19 puntos.
Formaciones probables de U Católica vs U de Concepción
Posible formación de U Católica: Darío Melo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Agustín Farías; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani. DT: Daniel Garnero.
Posible formación de U de Concepción: José Sanhueza; Yerco Oyanedel, Osvaldo González, David Retamal, Jorge Espejo; Jeison Fuentealba, Ariel Uribe, Facundo Mater, Bryan Ogaz; Diego Sabando, Agustín Urzi. DT: Ricardo Riveros.