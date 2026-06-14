Universidad Católica deberá recibir a Universidad de Concepción por la última jornada de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026. El choque entre Cruzados y el Campanil será el encargado de cerrar la fecha 15, y está programado para el domingo 14 de junio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Claro Arena.

Tras 14 fechas disputadas, Universidad Católica se encuentra en la segunda posición de la división de honor con 23 puntos, a diez del líder Colo Colo. Por su parte, Universidad de Concepción se posiciona undécimo con 19 unidades, y una victoria les ayudaría a trepar a la parte alta de la tabla del torneo.

Cabe destacar que Cruzados y Campaniles se han visto las caras dos veces durante la temporada 2026, ya que compartieron el Grupo B de la Copa de la Liga. El primer encuentro se jugó en casa de Católica, y fue victoria por 2-1 de los locales, mientras que el segundo fue en hogar de Concepción, y concluyó con un amargo empate 2-2 que sentenció a ambas escuadras a la eliminación de la competencia.

¿Dónde y cómo ver en vivo U Católica vs U de Concepción?

El duelo entre Católica y U de Concepción será transmitido por las señales televisivas de TNT Sports Premium, además de que contará con emisión del encuentro online por la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs U de Concepción?

Fecha : Domingo 14 de junio.

: Domingo 14 de junio. Hora : 17:30 horas.

: 17:30 horas. Estadio: Claro Arena, Las Condes.

Árbitros de U Católica vs U de Concepción

Árbitro central : Hector Jona.

: Hector Jona. 1er asistente : Juan Serrano.

: Juan Serrano. 2do asistente : Manuel Marín.

: Manuel Marín. 4to árbitro : Mathias Riquelme.

: Mathias Riquelme. VAR : Diego Flores.

: Diego Flores. AVAR: Felipe Jara.

¿Cómo llegan U Católica y U de Concepción?

Ambas escuadras fueron eliminadas del Grupo B de la Copa de la Liga 2026. Los Cruzados se despidieron con goleada ante Cobresal por 5-1, mientras que el Campanil cayó de visita ante Ñublense por 2-1.

Por el Campeonato Nacional 2026, Universidad Católica se sacudió del golpe recibido en el clásico ante Colo Colo, y en la fecha 14 goleó en condición de visitante a Huachipato por 0-3. Con este resultado, los Cruzados se convirtieron en escoltas de la división con 23 unidades.

La realidad del Campanil lleva un invicto de tres partidos con dos igualdades y una victoria. El último encuentro por la división fue de local ante Unión La Calera y fue un empate sin goles. Con el punto recibido, U de Concepción se mantuvo undécimo con 19 puntos.

Formaciones probables de U Católica vs U de Concepción

Posible formación de U Católica: Darío Melo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Agustín Farías; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani. DT: Daniel Garnero.

Posible formación de U de Concepción: José Sanhueza; Yerco Oyanedel, Osvaldo González, David Retamal, Jorge Espejo; Jeison Fuentealba, Ariel Uribe, Facundo Mater, Bryan Ogaz; Diego Sabando, Agustín Urzi. DT: Ricardo Riveros.

Minuto a minuto de U Católica vs U de Concepción