Datos Clave Refuerzo de jerarquía: Jorge “Fatura” Broun, de 40 años, llegó a un acuerdo total para convertirse en el nuevo portero de Universidad de Concepción. Salida polémica: El arquero era capitán e ídolo en Rosario Central, pero el DT Jorge Almirón lo relegó a la banca, forzando su salida anticipada. Conoce el medio: El meta argentino no es un novato en Chile; ya tuvo un destacado paso por Deportes Antofagasta hace más de una década.

El arco de Universidad de Concepción ha sido un constante dolor de cabeza durante su campaña de retorno a la Primera División. La apuesta inicial por el uruguayo Santiago Silva estuvo muy lejos de rendir frutos, y aunque José Sanhueza intentó afirmar el puesto, en la directiva sabían que necesitaban un nombre de peso para el segundo semestre.

Y el elegido rompió el mercado. La dirigencia del “Campanil” movió sus fichas rápido y logró cerrar la contratación de Jorge Broun, experimentado guardameta argentino que acaba de quedar libre tras poner fin a una era histórica en Rosario Central.

Según detalló el periodista especialista en fichajes César Luis Merlo, “Fatura” viajará en las próximas horas a nuestro país para estampar su firma en un contrato que lo ligará al elenco penquista por 18 meses, es decir, hasta diciembre de 2027.

¿Por qué Jorge Broun se fue de Rosario Central?

La llegada de Broun a Chile tiene un claro responsable táctico: Jorge Almirón. El arquero era amo y señor de la portería “Canalla”, siendo el segundo meta con más presencias en la historia del club (279 partidos) y conquistando tres títulos, incluida la reciente Liga Profesional 2025.

Sin embargo, el ex DT de Colo Colo decidió relegarlo al banco de suplentes tras la contratación de Jeremías Ledesma. Esta situación colmó la paciencia del jugador y su entorno, provocando la rescisión anticipada de su contrato en julio.

El representante del portero, Roberto San Juan, no se guardó nada al momento de explicar la salida: “Pienso que no respetaron su trayectoria. Era capitán y un referente. Fatu necesita jugar. Está en su mejor momento deportivo, físico y mental”, disparó antes de negociar su arribo al sur de Chile.

¿Qué dijo Jorge Broun en su despedida de Argentina?

La salida de “Fatura” caló hondo en los hinchas rosarinos, especialmente porque no se dio en los términos que el jugador esperaba. A través de su cuenta de Instagram, el arquero (que fue compañero de Vicente Pizarro en la última temporada) dejó un mensaje cargado de emotividad.

“Está más que claro que esto no es lo que me imaginaba para una despedida de mi casa”, confesó Broun, recordando además sus hitos, como ser el primer arquero en anotar un gol en el club y sumar estrellas al escudo. “Ojalá sea un hasta luego y espero volver para despedirme y disfrutar una vez más del Gigante”, cerró en su carta.

¿Cómo fue el paso de Jorge Broun por Deportes Antofagasta?

Chile no es un territorio desconocido para el guardameta. Hace más de una década, entre mediados de 2013 y 2014, Broun arribó a préstamo al fútbol nacional para defender los colores de Deportes Antofagasta.

En el elenco “Puma” dejó una grata impresión. Disputó 32 compromisos (9 en el Apertura y 14 en el Clausura, además de copas) y se ganó el cariño de los hinchas nortinos gracias a sus sólidas actuaciones bajo los tres palos. Hoy, 12 años después, vuelve al país con la misión de inyectar toda esa experiencia y liderazgo al camarín de Universidad de Concepción.

En resumen

El experimentado portero argentino Jorge “Fatura” Broun (40 años) es el nuevo refuerzo de Universidad de Concepción. El arquero llega en condición de jugador libre y firmará hasta fines de 2027 tras rescindir su contrato con Rosario Central, club del que es ídolo histórico, pero donde perdió protagonismo tras ser relegado al banco de suplentes por el técnico Jorge Almirón. Este será su segundo paso por Chile tras haber atajado en Deportes Antofagasta (2013-2014).

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