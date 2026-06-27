Curicó Unido y U de Concepción se ven las caras por el Grupo F de la Copa Chile 2026, duelo en el que ambos elencos llegan con necesidades en este certamen, ya que uno lo hace en la lucha por el primer lugar y el otro con la idea de salir del fondo.

Los que llegan bien son los torteros, con seis puntos, empatados en esa posición con su clásico rival Rangers, mientras que el Campanil no tiene unidades, por lo que debe sumar cuanto antes si no quiere quedar rezagado para las jornadas que restan.

¿Quién transmite Curicó Unido vs U de Concepción por la Copa Chile 2026?

Curicó Unido vs U de Concepción no será transmitido por TV ni por streaming.

TV: No será transmitido

Streaming: No será transmitido

¿Cuándo y a qué hora juegan Curicó Unido vs U de Concepción?

Curicó Unido y U de Concepción juegan este domingo 28 de junio a las 16:00 horas por la Copa Chile 2026.

Fecha: Domingo 28 de junio de 2026

Hora: 16:00 horas

Estadio: La Granja, Curicó

Árbitros de Curicó Unido vs U de Concepción

Árbitro: Francisco Gilabert

1er asistente: Wladimir Silva

2do asistente: Loreto Toloza

4to árbitro: Migue Araos

¿Cómo llegan Curicó Unido vs U de Concepción?

Curicó Unido viene de un triunfo por 1-0 ante a Ñublense, resultado que los dejó en ola parte alta de su zona con seis puntos.

U de Concepción cayó por 4-2 ante el mismo rival y se mantuvo sin unidades tras perder la semana pasada con Rangers por 2-1.

Formaciones de Curicó Unido vs U de Concepción

Posible formación de Curicó Unido: Damián Tello, Cristopher Medina, Gabriel Sarria, Henry Sanhueza, Rodrigo Colombo; Javier Retamales, Enzo Ormeño; Mauro Lopes, Ian Aliaca y Nicolás Fernández. DT: Damián Muñoz.

Posible formación de U de Concepción: José Sanhueza; Yerco Oyanedel, Osvaldo González, David Retamal, Jorge Espejo; Jeison Fuentealba, Ariel Uribe, Facundo Mater, Bryan Ogaz; Diego Sabando y Agustín Urzi. DT: Ricardo Riveros.