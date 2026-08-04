Datos Clave El regreso: Cristián Muñoz asume este miércoles la banca de Universidad de Concepción. El debut: Domingo 9 de agosto ante Deportes Concepción en el Clásico Penquista. El desafío: El Campanil marcha 14° con 19 puntos, a dos de la zona de descenso.

Agustín Lorenzetti no se guardó nada cuando le preguntaron por el DT que soñaba recuperar para Universidad de Concepción. “Es uno de los técnicos que yo tengo como prioritario para que venga. Es imposible no tener una gran relación por lo que vivimos el año pasado”, había dicho el presidente del Campanil apenas semanas atrás, cuando Cristián “La Nona” Muñoz dejaba su cargo en Palestino. Ese deseo se cumplió: el técnico volverá a la banca penquista, y lo hará debutando en el partido más exigente posible.

Según confirmó el periodista Sergio Godoy, Muñoz “asumirá este miércoles la banca”. La dirigencia decidió la salida del primer equipo de Ricardo Viveros, quien volverá al trabajo en el fútbol formativo del club, “tras los negativos resultados que dejaron al equipo en puestos de riesgo en la Liga de Primera”.

El DT Cristián Muñoz asumirá este miércoles la banca de Universidad de Concepción.

La dirigencia del elenco penquista decidió la salida del primer equipo de Ricardo Viveros (volverá al trabajo en el fútbol formativo), tras los negativos resultados que dejaron al equipo en puestos… pic.twitter.com/AU0c9RnaFD — Sergio Godoy Acosta (@SGodoyAcosta) August 4, 2026

La persistencia de Lorenzetti para traer de vuelta a Muñoz

Tras la salida de Muñoz hacia Palestino a fines de 2025, el Campanil pasó por Juan Cruz Real y Leonardo Ramos, ninguno de los dos con continuidad. El presidente reveló en su momento que mantenía conversaciones nocturnas con el DT desde que se conoció su salida del club árabe: “He tenido conversaciones con él a las 3 de la mañana sobre fútbol”, contó a Sabes Deportes.

El paso del técnico por los árabes fue hasta la fecha 11 del Campeonato Nacional, con cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas, pese a lograr la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En el sur, en cambio, sigue siendo recordado como el hombre que le arrebató el título de la Primera B 2025 a Copiapó en la última fecha.

El debut de Muñoz en el Clásico Penquista

El Campanil marcha 14° con 19 puntos, a solo dos unidades de Cobresal, uno de los equipos que hoy estaría descendiendo. El debut de Muñoz será este domingo 9 de agosto, ante Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo, en pleno Clásico Penquista: el estreno soñado y a la vez más con la mayor presión posible para su regreso.

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