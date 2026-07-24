A los 16 años, el Inter de Milán cruzó el Atlántico para buscarlo en Salta. Eso no le pasa a cualquiera. Hoy, a los 20, Tomás Valdecantos llega a Universidad de Concepción para intentar relanzar una carrera que tiene más historia que minutos jugados.

El delantero argentino, de 1,86 metros y con pasaporte español, fue fichado por los nerazzurri en 2022 después de llamar la atención en el Deportivo Atalaya de Córdoba. Nunca debutó en el primer equipo italiano, pero la mera elección del Inter a esa edad lo puso en el radar de varios clubes. Su siguiente parada fue el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, donde sumó apenas tres partidos con la reserva. No era el escenario que buscaba.

La historia de Valdecantos que explica su llegada a la UdeC

Un jugador con más proyección que rodaje. Valdecantos creció en Salta siendo hincha de Gimnasia y Tiro y admirador confeso del juego de Erling Haaland, el delantero noruego con quien comparte físico y estilo.

Pasó por Gimnasia y Esgrima de Jujuy antes de que el Inter lo llevara a Europa, donde las oportunidades no llegaron. En Emiratos tampoco encontró continuidad. A los 20, el préstamo a Chile con opción de compra es su apuesta más concreta por ganarse un lugar en el fútbol profesional, según confirmó el periodista César Merlo.

El desafío de Valdecantos en Universidad de Concepción

Llegar y rendir cuando el equipo lo necesita. El Campanil marcha undécimo con 19 puntos y tiene como meta clasificar a torneos internacionales en la temporada 2027, objetivo que pasa por mejorar la producción ofensiva.

El debut, sin embargo, deberá esperar: el partido ante Coquimbo Unido fue suspendido por el frente de mal tiempo que azotó el norte del país, lo que le da algo más de tiempo para adaptarse.