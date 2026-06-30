Universidad de Concepción y Ñublense se miden este miércoles 1 de julio desde las 18:00 horas en el Estadio Alcaldesa Ester Roa de Concepción, en la fecha 2 del Grupo F de la Copa Chile 2026. El partido llega en un momento de máxima urgencia para el Campanil, que con apenas un punto en cuatro fechas se ubica último en su zona y necesita ganar de manera impostergable. Los Diablos Rojos, en cambio, vienen de sumar tres puntos en Talca y buscan acortar distancias con el líder Curicó Unido en una zona que se ha apretado considerablemente.

El antecedente inmediato entre ambos no deja margen para el optimismo local: el 25 de junio, en la fecha 1 del mismo Grupo F disputada en Chillán, Ñublense goleó 4-2 a U de Concepción con goles de Alex Valdés, Franco Rami, Diego Sanhueza e Ignacio Jeraldino. Es la segunda derrota consecutiva de los penquistas ante los chillanejos en Copa Chile, lo que agrega presión adicional a un equipo que además viene de cambios en el cuerpo técnico a lo largo del año.

¿Dónde y cómo ver en vivo U de Concepción vs Ñublense?

El partido tendrá transmisión televisiva y online. Los hinchas podrán seguirlo por TNT Sports en señal de cable y a través de la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Concepción vs Ñublense?

Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026

Miércoles 1 de julio de 2026 Hora: 18:00 horas

18:00 horas Estadio: Alcaldesa Ester Roa, Concepción

La terna arbitral estará encabezada por Cristián Galaz como árbitro principal, con Edson Cisternas y Cristián Cerda como asistentes y Manuel Vergara como cuarto árbitro.

Cómo llegan U de Concepción y Ñublense a la fecha 2 de la Copa Chile

Universidad de Concepción atraviesa su peor momento en el torneo. El empate ante Curicó Unido en la fecha 4 fue su único punto en cuatro presentaciones, con un registro de 0 victorias, 1 empate y 3 derrotas que lo deja último en el Grupo F con apenas una unidad. El Campanil, dirigido por Ricardo Riveros, tiene en este partido una final anticipada: sumar los tres puntos es condición mínima para mantenerse con vida matemática en el grupo.

Ñublense llega en su mejor momento de la fase grupal. Los Diablos Rojos vencieron 1-0 a Rangers de Talca el pasado domingo gracias a un gol de Lucas Molina al filo del descanso, resultado que los igualó con los talquinos en 6 puntos y los dejó en el segundo lugar del Grupo F, a uno de Curicó Unido. Con un registro de 2 victorias, 0 empates y 2 derrotas en cuatro fechas, el equipo dirigido por Juan José Ribera sabe que un triunfo en Concepción puede proyectarlos hacia el liderato de la zona.

Formaciones probables para U de Concepción vs Ñublense

Universidad de Concepción plantearía una línea de cuatro en defensa con un mediocampo de tres y dos puntas en referencia a Diego Sabando y Agustín Urzi.

La oncena probable es: José Sanhueza; Yerco Oyanedel, Osvaldo González, David Retamal, Jorge Espejo; Jeison Fuentealba, Ariel Uribe, Facundo Mater, Bryan Ogaz; Diego Sabando y Agustín Urzi.

Ñublense mantendría el esquema que le ha dado resultados recientes, con Ignacio Jeraldino e Ignacio Tapia como dupla ofensiva.

La alineación probable es: Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani, Matías Plaza, Christian Mansilla, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Ignacio Jeraldino e Ignacio Tapia.