Datos Clave Nuevo delantero: La UdeC ficha al paraguayo Fernando Romero a préstamo por un año. Viene siendo goleador: Fue el máximo artillero de Sportivo Trinidense en el primer semestre. Con opción de compra: El acuerdo incluye una opción de compra y Cerro Porteño retiene un 20%.

Universidad de Concepción sigue moviendo el mercado de invierno. El Campanil abrochó la llegada del delantero paraguayo Fernando Romero para afrontar la segunda parte de la temporada, según informó el periodista guaraní Wilson González.

El ariete se incorpora a préstamo por un año y con una opción de compra, en una operación en la que Cerro Porteño retiene un 20 por ciento de su pase. Romero llega procedente de Sportivo Trinidense, club de la Primera División de Paraguay, donde este semestre fue su goleador con siete tantos, según distintos registros del fútbol paraguayo.

Fernando Romero es nuevo jugador de Universidad de Concepción de Chile. Préstamo de 1 año con opción de compra.#CerroPorteño sigue teniendo 20% del pase.#LaGranJugada@rockandpop955 @nanduti pic.twitter.com/jXyMislz9R — Wilson González Bronce (@Wilson11G) July 10, 2026

¿Quién es Fernando Romero?

Un delantero de 26 años con recorrido internacional. Formado en las inferiores de Paraguay, donde fue seleccionado en las categorías Sub 17, Sub 18, Sub 19 y Sub 20, Romero registra pasos por Cerro Porteño y Nacional de Asunción, además de una experiencia en el fútbol oceánico con el Melbourne Victory de Australia.

También estuvo en Independiente Rivadavia en Argentina, antes de su paso al Sportivo Trinidense de su natal Paraguay.

¿Cómo refuerza la UdeC su ataque?

Con la llegada de Romero, el cuadro penquista busca potenciar una ofensiva que necesita anotar más de cara a la segunda rueda, en la que peleará por consolidarse en la Primera División tras su ascenso en 2025. El club ya había sumado en este mercado al delantero chileno Iam González, por lo que Romero asoma como una de las principales alternativas de ataque para lo que resta del año.

Con este fichaje, la Universidad de Concepción confirma que buscará reforzarse con nombres de fuera de fronteras para no repetir los sufrimientos de la primera rueda y pelear con mayores argumentos en el Campeonato Nacional.