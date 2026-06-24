Datos Clave El club afectado: Universidad de Concepción fue el elenco notificado de la intempestiva partida de su baluarte defensivo, justo cuando el equipo busca alejarse del fondo de la tabla. El protagonista: Se trata del defensor central argentino Leonel González, de 32 años, quien había arribado a la región del Biobío a principios de temporada. El motivo institucional: El FBC Melgar de Perú, club dueño de su carta, solicitó expresamente la interrupción inmediata de la cesión por requerimiento directo de su cuerpo técnico.

El mercado invernal no solo se trata de llegadas, sino también de dolorosas e imprevistas partidas. En su anhelado retorno a la Liga de Primera tras coronarse campeón de la Primera B, Universidad de Concepción no lo está pasando nada de bien. Mientras el “Campanil” intenta escalar desde el undécimo puesto de la tabla de posiciones para asegurar la categoría, la gerencia deportiva recibió un inesperado portazo internacional. El zaguero argentino Leonel González, quien se encontraba a préstamo hasta fin de año, armó las maletas de forma intempestiva y se despidió de la institución, sumando un nuevo dolor de cabeza para un cuerpo técnico que ya se preparaba para su próximo desafío copero.

¿Por qué el defensor dejó el fútbol chileno de forma anticipada?

La noticia sacudió el ambiente y se confirmó a través de las redes oficiales de la institución sureña. Pese a que el central tenía contrato vigente en suelo chileno, una cláusula de retorno solicitada desde Arequipa cambió por completo el panorama. El técnico del FBC Melgar, Miguel Rondelli, pidió de urgencia el regreso de González para potenciar a la escuadra “rojinegra” de cara al Torneo Clausura peruano.

A través de un comunicado oficial, Universidad de Concepción transparentó el sorpresivo movimiento:

“Club Deportivo Universidad de Concepción informa que, en el contexto de la reorganización de nuestro plantel profesional de cara al segundo semestre, se ha decidido acceder al requerimiento realizado por FBC Melgar para el retorno del jugador Leonel González”.

Además, la dirigencia penquista le dedicó una cálida despedida al zaguero, destacando su profesionalismo: “Agradecemos a Leonel por defender los colores del Campanil. Le deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que vienen en su carrera profesional y personal. ¡Éxito, Leonel!”.

El nuevo destino del zaguero y el complejo presente del Campanil

La salida de González deja un vacío importante en la retaguardia de un equipo que necesita solidez con urgencia. El argentino se marcha dejando un registro de 16 apariciones totales (11 de ellas exclusivas en el torneo de Primera, sumando 9 titularidades completas) y un gol a su haber.

Mientras la dirigencia penquista deberá moverse contrarreloj en la actual ventana de transferencias para no dar ventajas, en Perú celebraron con bombos y platillos el regreso del zaguero. “¡Bienvenido de vuelta a casa, Leonel! Tras su paso a préstamo en Universidad de Concepción, Leonel vuelve al Dominó para sumarse a la zaga rojinegra”, publicó de inmediato el elenco incaico.

A continuación, el detalle del movimiento en el mercado y los próximos desafíos del cuadro universitario tras esta partida:

Factor Deportivo Detalle de la Operación Jugador involucrado Leonel González (32 años) Nuevo club destino FBC Melgar (Primera División de Perú) Condición de salida Término anticipado de préstamo Contexto del club chileno U. de Concepción (11° en la Liga de Primera) Próximo desafío vs. Ñublense (Copa Chile) – Jueves, 19:30 horas

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