Datos Clave Decisión indeclinable: El atacante confirmó a través de sus redes sociales que no volverá a vestir la camiseta de su país, cerrando un ciclo histórico de más de una década. Números de leyenda: Se despide como un referente absoluto de su escuadra, registrando 14 goles y 52 presentaciones oficiales (sumando más de 2.400 minutos en cancha). Regreso a Chile: Tras disfrutar de unos días de descanso post Mundial, el goleador se reincorporará la próxima semana a los entrenamientos de Universidad de Concepción.

Las resacas mundialistas siempre traen consigo despedidas dolorosas. Cuando la pelota deja de rodar en la cita planetaria, muchos referentes entienden que han tocado el techo de sus carreras internacionales y que es el momento perfecto para dar un paso al costado. Y esta vez, esa dura realidad tocó la puerta de uno de los goleadores que actualmente milita en el fútbol chileno, quien decidió colgar la camiseta de su país para siempre.

Se trata del incombustible Cecilio Waterman. A sus 35 años, y luego de representar a la Selección de Panamá en el Mundial 2026, el actual delantero de la Universidad de Concepción entendió que su ciclo estaba completo. Tras una larga y sacrificada trayectoria luchando por su bandera, el atacante eligió sus redes sociales para lanzar un mensaje que conmovió a todo el pueblo “canalero”, confirmando que su etapa como internacional llegó a su fin definitivo.

La emotiva carta de despedida de Cecilio Waterman

Lejos de los formalismos, el artillero del “Campanil” abrió su corazón en una extensa publicación en su cuenta de Instagram, donde repasó su orgullo tras 16 años de trayectoria y 52 partidos defendiendo a su nación.

“Hoy toca despedirme de mi amada Selección de Panamá. Es difícil encontrar las palabras precisas cuando se cierra el capítulo más importante de una carrera”, comenzó relatando el jugador. “Fueron años llenos de emociones, alegrías, sacrificios y momentos que se quedarán grabados para siempre en mi alma… Tuve la enorme dicha de cumplir el sueño máximo de cualquier jugador, como es disputar un Mundial con mi amada Panamá, y tuve el privilegio de celebrar 14 goles con toda mi gente. Catorce abrazos que nunca fueron solo míos, sino de un país entero”.

Pese al dolor del adiós, Waterman dejó en claro que su vínculo con el equipo no se rompe: “Hoy dejo de ser jugador de la Selección Mayor, pero jamás dejaré de ser un hincha fiel. Viviré cada partido con la misma pasión con la que defendí esta camiseta… Porque el privilegio de vestir esta camiseta termina, pero el orgullo de ser PANAMEÑO es para toda la vida”.

De Norteamérica de regreso a la Octava Región

El paso del ariete por el Mundial 2026 fue la coronación de su carrera. En el torneo, fue titular disputando 63 minutos en la ajustada derrota ante Ghana y luego sumó acción viniendo desde el banco en los minutos finales frente a Croacia, cerrando así la participación de su escuadra en el Grupo L.

Ahora, el goleador da vuelta la página para enfocarse 100% en sus desafíos en el balompié nacional. Tras tomarse unos merecidos días de descanso después de la cita planetaria, se estima que Waterman aterrizará en la Región del Biobío la próxima semana para sumarse a los trabajos de la Universidad de Concepción, equipo que por estos días extraña de sobremanera la jerarquía y el olfato de su histórico hombre gol.

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