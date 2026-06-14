Datos Clave El susto: Una alerta de tornado interrumpió el asado de la Selección Argentina en Kansas City. La previa: La delegación tuvo tarde libre antes de su debut mundialista del martes 16. Cómo terminó: El temporal no derivó en tornado en la zona de concentración del equipo.

La Selección Argentina vivió una noche movida en Kansas City. Lo que iba a ser una relajada jornada de descanso para los campeones del mundo, con un asado de por medio, se vio sacudido este sábado por una alerta de tornado que llegó a los celulares de toda la delegación en la previa de su debut en el Mundial 2026.

Lionel Messi y sus compañeros habían tenido la tarde libre y para la noche organizaron uno de sus rituales más queridos, pero el plan se cruzó con un fuerte temporal. “Hay una advertencia de tornado para esta zona hasta las 9:15. Refúgiese de inmediato en un sótano o en una habitación interior de la planta baja de un edificio sólido”, decía parte del mensaje de emergencia que recibieron en sus teléfonos.

¿Qué le pasó a los campeones del mundo en Kansas City?

Según reportó Bolavip Argentina, un severo temporal azotó la zona entre las 9 y las 11 de la noche del 13 de junio, con vientos que según el servicio meteorológico estadounidense podían superar los 120 kilómetros por hora. Las sirenas sonaron en las calles y las alertas se multiplicaron en celulares y televisión, mientras la comitiva de cerca de 90 personas intentaba seguir con la cena bajo techo.

No era el primer susto climático de la semana, ya que días atrás otro fenómeno había obligado a Lionel Scaloni a adelantar un entrenamiento.

¿Cómo reaccionaron los jugadores?

Con humor y cancha, como manda la tradición. El propio Nicolás Otamendi publicó un video en el que se veía cómo intentaban avanzar con el asado mientras el cielo se iluminaba con los destellos de la tormenta.

El arquero Emiliano Martínez también mostró la intimidad de la reunión, con los parrilleros peleando contra el viento para sostener las brasas y preparar morcillas, chorizos y mollejas para casi un centenar de comensales. “Peleando contra viento y marea”, se escuchó decir a uno de ellos en las imágenes.

Por fortuna, el fenómeno no derivó en un tornado en la zona donde se hospeda el plantel, aunque las autoridades mantuvieron las advertencias durante varias horas. El susto quedó en una anécdota para los vigentes campeones, que ya enfoca su debut del martes 16 de junio ante Argelia en el Kansas City Stadium, por el Grupo J.