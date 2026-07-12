Datos Clave Messi quiere el MVP: El astro argentino es la figura y capitán de Argentina, con 8 goles en 6 partidos jugados. La Pulga no corre: Se registró que Messi pasa más del 80% del tiempo en cancha caminando o estático. ¿Cuándo juega Argentina?: La Albiceleste se enfrentará a Inglaterra el miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta a partir de las 15:00 horas por las semifinales del torneo.

El Mundial 2026 entra en su recta final, y ya cuenta con los cuatro semifinalistas de la competencia. En 100 partidos disputados, se han destacado diversas estrellas de cada selección, pero hay uno que sobresale del grupo: Lionel Messi. El capitán de la selección Argentina es candidato a llevarse el balón de oro de la competencia, debido a su gran rendimiento en el torneo.

En seis partidos disputados, la “Pulga” registra 8 goles, y comparte el podio como máximo goleador del torneo con Kylian Mbappé. Además, en esta edición de la cita mundialista se transformó en el máximo goleador histórico del certamen, pero con un registro inédito en su participación en el torneo, ya que se ha registrado que Messi no corre en los encuentros.

Messi no corre en el Mundial 2026

Según información del The New York Times, Lionel Messi es el jugador que menos corre en los encuentros, ya que registra 63% del tiempo de juego caminando en el terreno de juego, mientras que corre solamente en un porcentaje de 2,8% .

La estadística sorprende, ya que el astro de 39 años comprendió que su papel en partido no es controlar el juego o imponerse con velocidad ante los rivales, sino que mantenerse estático o caminar por su sector derecho del campo a la espera de que surja una ocasión de peligro es más que suficiente para generar chances de gol.

Además, la estadística mostrada por el medio estadounidense señala que Messi se mantiene parado sin moverse un 24,7% del tiempo de juego, es decir, Lionel pasa 87,7% de los partidos caminando o estático, mientras que solamente en un 12,2% corre o realiza maniobras en velocidad para eludir rivales.

Con estas estadísticas, se demuestra que Lionel Messi no necesita mostrar sus habilidades con el balón permanentemente en el transcurso de los partidos, sino que necesita de chispazos que cambian resultados y favorecen a la escuadra dirigida por Lionel Scaloni.

¿Cuándo juega Argentina en el Mundial?

Tras batir en los cuartos de final a Suiza, la escuadra Argentina deberá trasladarse para enfrentar las semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra. El “clásico” entre los Tres Leones y la Albiceleste se disputará el miércoles 15 de julio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Atlanta. El ganador se enfrentará en la final al vencedor del duelo entre Francia o España.