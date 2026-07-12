Datos Clave Lugar y hora: Madrugada de este domingo, en calles de Miami Motivo: Horas después de confirmarse el cruce de semifinales Próximo choque: Miércoles en Atlanta, con seguridad reforzada en el estadio

Una gresca a golpes entre hinchas de Argentina e Inglaterra ya circula en redes sociales, luego de que ambas selecciones quedaran confirmadas como rivales en semifinales del Mundial 2026. Los incidentes ocurrieron en las calles de Miami, en la madrugada de este domingo, apenas horas después de sellarse el cruce entre Argentina e Inglaterra.

Los videos muestran a decenas de hinchas golpeándose y lanzando objetos en plena vía pública, mientras un grupo reducido intenta separar a los implicados. La secuencia termina con los hinchas ingleses retirándose del lugar, en medio de la tensión que ya se instaló entre ambas aficiones.

🚨🇺🇸🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 AHORA: QUILOMBO ENTRE ARGENTINOS E INGLESES EN MIAMI pic.twitter.com/B7NLnniR77 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 12, 2026

Una rivalidad que viene desde 1986 y la guerra de Malvinas

El cruce entre Argentina e Inglaterra no es uno más dentro del certamen planetario. Ambas selecciones arrastran una rivalidad que va más allá de lo futbolístico, con la Guerra de Malvinas como telón de fondo histórico entre ambos países. En el plano deportivo, el antecedente más recordado ocurrió en México 1986, cuando Diego Maradona anotó primero con la mano y después hizo el gol del siglo para eliminar a Inglaterra, en la única victoria albiceleste ante ese rival en un Mundial.

El historial siguió cargado de tensión en los años siguientes. En Francia 1998, David Beckham fue expulsado tras una agresión de Diego Simeone y Argentina avanzó de ronda. Cuatro años después, en Corea del Sur y Japón 2002, Beckham tuvo revancha al convertir el único gol del partido de penal, en un duelo que terminó con la eliminación temprana de la Albiceleste.

🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Más enfrentamientos entre Ingleses y Argentinos anoche pic.twitter.com/OdbgiPp5uX — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 12, 2026

Seguridad reforzada para el partido en Atlanta

El próximo cruce entre ambas selecciones está programado para el miércoles a las 15:00 horas de Chile en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y ya se anunció un refuerzo del operativo de seguridad para evitar nuevos enfrentamientos entre las hinchadas, al menos dentro del recinto. Fuera de la cancha, como quedó demostrado en Miami, el primer cruce ya se adelantó.

El ganador de este duelo avanzará directo a la final del domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.