Datos Clave Sueño cumplido: Matías Olguín debutará en Primera División a los 30 años con Cobresal. Doble campeón: Fue campeón de Segunda División con Santa Cruz en 2018 y Recoleta en 2021. El círculo se cierra: De niño se probó en Cobresal, el club que hoy lo recibe en Primera.

El arquero Matías Olguín se tomó las luces del fútbol chileno al fichar por Cobresal, listo para debutar en Primera División a sus 30 años. El santiaguino no la tuvo fácil, pero con esfuerzo y convicción completó el camino largo que lo trajo al fútbol de honor.

En su carrera, Olguín ha defendido las camisetas de Santiago Morning, Deportivo Estación Central, Brujas de Salamanca, Deportes Santa Cruz, Deportes Recoleta, San Antonio Unido y Magallanes, pasando por Tercera, Segunda y Primera B. Y no menor es haber sido campeón de la Segunda División con Santa Cruz en 2018 y con Recoleta en 2021, un torneo que, aunque no tiene la gala de la máxima categoría, es exigente a su manera.

¿Cómo pasó de tercer arquero a campeón?

En conversación con RedGol, Olguín contó que llegó a Recoleta convencido de que sería titular, pero el técnico le fue sincero: prácticamente no tenía chances de jugar. Era su último año hábil en la categoría y sentía que esa temporada podía definir su carrera, así que fue directo a pedir una oportunidad.

“Le dije: profesor, ¿qué tengo que hacer para jugar? Dígame qué tengo que mejorar y lo voy a trabajar”, relató. Desde ese día se quedaba después de los entrenamientos practicando por su cuenta, hasta que se ganó el puesto de titular y terminó siendo campeón.

¿Cómo fue el camino hasta Primera?

De niño le dijeron que no crecería y que no era viable como arquero por su altura; hoy mide 1,83 metros y llega a la máxima categoría. Se fue a probar a Cobresal a los 10 u 11 años sin plata ni para comprarse guantes, y en ese entonces un entrenador le dijo a su padre que era “un diamante en bruto”.

Mientras subía peldaño a peldaño por el ascenso, trabajó manejando Uber y en supermercados para poder sostener su carrera futbolística.

¿Qué representa este fichaje para Cobresal?

Cobresal marcha penúltimo en la Liga de Primera y busca refuerzos que ayuden a salir de la zona de descenso. Para Olguín, además, el fichaje cierra un círculo especial: es el mismo club donde se probó de niño. “Para mí, llegar a Cobresal significa un sueño que tenía desde niño, poder llegar a Primera División y hoy es una realidad. Vengo con mucha hambre e ilusión de ganarme un lugar”, señaló al ser presentado.