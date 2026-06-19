Cobreloa y Cobresal se enfrentan este sábado 20 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Chile 2026. Este partido no tendrá transmisión televisiva.

Los dirigidos por Gustavo Huerta harán su estreno en el torneo, mientras que los Loínos, al igual que el resto de equipos de la Primera B, jugará su tercer partido en la competición.

¿Quién transmite Cobreloa vs Cobresal por la Copa Chile 2026?

El compromiso entre Cobreloa y Cobresal por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026 no tendrá transmisión televisiva ni vía streaming debido a que coincide con el horario del cruce entre Copiapó y Universidad Católica.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Cobresal por la Copa Chile 2026?

Cobreloa recibe a Cobresal este sábado 20 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama por la Copa Chile 2026.

Fecha: Sábado 20 de junio

Hora: 15:00 horas

Estadio: Zorros del Desierto, Calama

Árbitros de Cobreloa vs Cobresal

Árbitro: Héctor Jona

1er asistente: Felipe Jara

2do asistente: Nicolás Medina

4to árbitro: Bastián Pavez

¿Cómo llegan Cobreloa y Cobresal?

Cobreloa viene de igualar 1-1 en su visita a Deportes Puerto Montt en la Primera B, resultado que le permitió cerrar la primera rueda del Ascenso en lo más alto de la tabla de posiciones. En la Copa Chile, en tanto, registran un empate y una derrota en sus primeros dos partidos, situándose en el segundo lugar del Grupo C.

Por su parte, Cobresal enfila cuatro derrotas de manera consecutiva contando el Campeonato Nacional y la Copa de la Liga. Los mineros son penúltimos en el torneo y se encuentran en zona de descenso.

Formaciones de Cobreloa vs Cobresal

Formación de Cobreloa

Hugo Araya; Bastián San Juan, David Tapia, Rodolfo González, Cristian Muga; Facundo Velazco, Tomás Aránguiz, Lucas Cornejo, Agustín Quezada; Esteban Gallardo y Álvaro Delgado. DT: César Bravo.

Formación de Cobresal

Alejandro Santander; José Tiznado, Franco Bechtholdt, Benjamín Valenzuela, Aaron Astudillo; Agustín Nadruz, Esteban Valencia, Aníbal Gajardo, Guillermo Pacheco; Steffan Pino y Julián Brea. DT: Gustavo Huerta.

Cobreloa vs Cobresal minuto a minuto