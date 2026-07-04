Cobresal y Cobreloa se juegan el todo por el todo para seguir con vida en la Copa Chile 2026: ambos elencos están fuera de la zona de clasificación en el Grupo C y necesitan de un triunfo para seguir soñando con la posibilidad de llegar a los octavos de final de la competición.

La escuadra de Gustavo Huerta está última con un punto, por lo que incluso un empate lo deja fuera: necesita ganar sí o sí.

En el caso de los Loínos, una igualdad no los borra del torneo, pero sí los deja muy complicados, por lo que es deseable conseguir una victoria.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO Cobresal vs Cobreloa?

El compromiso de Cobresal vs Cobreloa no tendrá transmisión de TV ni streaming.

TV: No tiene

No tiene Streaming: No tiene

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Cobreloa?

Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Domingo 5 de julio de 2026 Hora: 15:00 horas

15:00 horas Estadio: El Cobre (El Salvador)

Árbitros de Cobresal vs Cobreloa

Árbitro: Mario Salvo

1er asistente: Alejandro Molina

2do asistente: Carlos Venegas

4to árbitro: Víctor Abarzúa

¿Cómo llegan Cobresal vs Cobreloa?

Cobresal viene en un momento muy malo. Ha ganado apenas dos partidos de los últimos 23 que ha disputado y Gustavo Huerta se mantiene en el cargo solo porque tuvo un gran rendimiento en casi todos los años que ha estado en el club. De todas maneras, es un equipo que necesita reforzarse si quiere salvarse del descenso. En Copa Chile tiene apenas un empate en cuatro partidos, el resto son solo derrotas.

Cobreloa tiene dos victorias en los últimos cinco compromisos y necesita ahora los tres puntos. No llega en su mejor momento de la temporada, pero sí es el favorito del encuentro por el pésimo presente de su rival.

Ambos elencos se midieron el pasado 20 de junio en Calama, con victoria por 2-0 para los Zorros del Desierto.

Formaciones de Cobresal vs Cobreloa

Posible formación de Cobresal: Alejandro Santander; José Tiznado, Franco Bechtholdt, Benjamín Valenzuela, Aaron Astudillo; Agustín Nadruz, Esteban Valencia, Aníbal Gajardo, Guillermo Pacheco; Steffan Pino y Julián Brea. DT: Gustavo Huerta.

Posible formación de Cobreloa: Hugo Araya; Bastián San Juan, David Tapia, Rodolfo González, Cristian Muga; Facundo Velazco, Tomás Aránguiz, Lucas Cornejo, Agustín Quezada; Esteban Gallardo y Álvaro Delgado. DT: César Bravo.