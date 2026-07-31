Cobresal y Unión La Calera se miden este sábado en el Estadio El Cobre en el duelo más importante de la zona baja del Campeonato Nacional 2026. Los Mineros son 15° con 14 puntos y los Cementeros son últimos con 13, separados por apenas una unidad en la tabla del descenso. Los tres puntos de este partido pueden cambiar dramáticamente la situación de ambos en la lucha por la permanencia.

El antecedente directo entre ambos en esta temporada tiene historia extradeportiva. En la primera rueda, Unión La Calera alineó indebidamente a Axel Encinas en su partido ante Cobresal, lo que derivó en un veredicto de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina que le restó seis puntos a los Cementeros y convirtió el resultado en campo en un 0-3 administrativo favorable a los Mineros. Ese fallo hundió a La Calera en el fondo de la tabla y hace de este duelo una revancha cargada de tensión.

¿Dónde y cómo ver en vivo Cobresal vs Unión La Calera?

Cobresal vs Unión La Calera será transmitido por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en streaming.

  • TV: TNT Sports Premium
  • Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Unión La Calera?

  • Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
  • Hora: 12:30 horas
  • Estadio: Estadio El Cobre, El Salvador

El partido será dirigido por Juan Sepúlveda, con Emilio Bastías y Nicolás Medina como asistentes y Francisco Gaggero como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Mathías Riquelme, con Manuel Marín como AVAR.

Cómo llegan Cobresal y Unión La Calera a la fecha 17

Cobresal es 15° con 14 puntos tras el empate 3-3 con Huachipato en la fecha 16, en un partido épico donde los Mineros remontaron de 0-1 a 2-1 con goles de Steffan Pino y Julián Brea, antes de que los Acereros igualaran en el minuto 90+6 con un gol de Lionel Altamirano. El equipo de Gustavo Huerta suma un punto en su último partido, pero necesita urgentemente ganar para salir de la zona de descenso.

Unión La Calera es último con 13 puntos, tres menos que el 14° lugar que marca la salvación. Los Cementeros igualaron 1-1 con Everton en la fecha 16 en la Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota, un resultado que no les alcanzó para salir del fondo de la tabla. El equipo de Martín Cicotello arrastra el lastre de los seis puntos restados por el Tribunal de Disciplina, que en la práctica significan una diferencia imposible de remontar si no comienzan a ganar de inmediato.

Formaciones para Cobresal vs Unión La Calera

Cobresal: Matías Olguín; Víctor Campos, José Tiznado, Christian Moreno, Antonio Castillo; Juan Fuentes, César Yanis, Felipe Villagrán; Julián Brea, Steffan Pino y Janpol Morales DT: Gustavo Huerta.

Unión La Calera: Nicolás Avellaneda; Rodrigo Pérez, Juan Salomoni, Daniel Gutiérrez; Christopher Díaz, Camilo Moya, Yonathan Andía, Cristian Gutiérrez, Bayron Oyarzo, Carlo Villanueva; Francisco Pozzo. DT: Martín Cicotello.

Minuto a minuto de Cobresal vs Unión La Calera

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 17
Cobresal
01/08/2026 12:30
4
0
Descanso : 1 0
Tiempo Completo – El Salvador
Unión La Calera
  • Janpol Morales 13′
  • Julián Brea 48′
  • César Yanis 69′
  • Franco Frías 90′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 3 ‘
Cobresal
Gol : Franco Frías
77 ‘
Cobresal
Sustitución : Bryan Carvallo
73 ‘
Unión La Calera
Sustitución : Yerko Leiva
73 ‘
Unión La Calera
Sustitución : Joan Cruz
69 ‘
Cobresal
Gol : César Yanis
68 ‘
Cobresal
Sustitución : Franco Frías
68 ‘
Cobresal
Sustitución : Martín Alberto Espinoza Pino
57 ‘
Cobresal
Tarjeta amarilla : Julián Brea
57 ‘
Cobresal
Sustitución : Benjamin Valenzuela
56 ‘
Unión La Calera
Sustitución : J. Soto
56 ‘
Unión La Calera
Sustitución : Matías Rodrigo Campos López
56 ‘
Unión La Calera
Sustitución : M. Hiriart
48 ‘
Cobresal
Gol : Julián Brea
31 ‘
Unión La Calera
ERA : Bayron Oyarzo Muñoz
23 ‘
Unión La Calera
TARJETA_VAR : Rodrigo Pérez
22 ‘
Unión La Calera
Tarjeta roja : Rodrigo Pérez
13 ‘
Cobresal
Gol : Janpol Morales
[ +3 ‘ ] Goal! Franco Farias scores to make it 4-0, assisted by Matias Olguin.
[ +3 ‘ ] Franco Farias scores with a right-footed shot.
Goal! The score is now 3-0.
Cesar Augusto Yanis Velasco scores with a left-footed shot.
Cesar Augusto Yanis Velasco scores with a left-footed shot.
Joan Cruz is on, and Francisco Jose Pozzo is off.
Goal! Julian Brea scores to make it 2-0, assisted by Janpol Morales.
Julian Brea scores with a right-footed shot.
VAR decision: the penalty awarded to Bayron Oyarzo Munoz has been cancelled.
VAR decision results in a card change for Rodrigo Perez Casada.
Felipe Villagran takes a left-footed shot, but it is blocked.
Janpol Morales takes a shot with his head and scores a goal.
Cobresal
4-2-3-1
Matías Olguín 36
Matías
Olguín
Victor Manuel Campos Mella 43
Victor
Manuel
Campos
Mella
José Tiznado 20
José
Tiznado
Chirstian Moreno 18
Chirstian
Moreno
Antonio Castillo 15
Antonio
Castillo
Juan Fuentes 17
Juan
Fuentes
Felipe Andrés Villagrán Rivera 38
Felipe
Andrés
Villagrán
Rivera
Julián Brea 11
Julián
Brea
César Yanis 7
César
Yanis
Janpol Morales 39
Janpol
Morales
S. Pino 8
S.
Pino
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Huerta Araya
  • Bench
  • 6
    Esteban Cristóbal Valencia
  • 10
    Bryan Carvallo
  • 13
    Benjamin Valenzuela
  • 16
    Franco Bechtholdt
  • 22
    Aaron Astudillo
  • 23
    Luis Pastur
  • 32
    Franco Frías
  • 37
    Martín Espinoza
  • 44
    Camilo Sepúlveda
Unión La Calera
3-4-2-1
Nicolás Avellaneda 1
Nicolás
Avellaneda
C. Díaz 25
C.
Díaz
Juan Salomoni 15
Juan
Salomoni
Daniel Gutiérrez 27
Daniel
Gutiérrez
Y. Andía 2
Y.
Andía
C. Moya 5
C.
Moya
Rodrigo Pérez 23
Rodrigo
Pérez
Cristián Gutiérrez 4
Cristián
Gutiérrez
Bayron Oyarzo Muñoz 7
Bayron
Oyarzo
Muñoz
Carlo Villanueva 14
Carlo
Villanueva
Francisco Pozzo 9
Francisco
Pozzo
  • Entrenador
  • 0
    Martín Cicotello
  • Bench
  • 3
    Nicolás Palma
  • 6
    Vicente Lavín
  • 8
    Yerko Leiva
  • 12
    Nelson Espinoza
  • 17
    M. Hiriart
  • 19
    Matías Rodrigo Campos López
  • 20
    Joan Cruz
  • 29
    J. Soto
  • 30
    Maximiliano Fernández
5
Esquinas
5
11
Remates fuera de objetivo
3
26
Tiros Totales
12
95
Ataques
84
35
Ataques peligrosos
45
54
% de Posesión de Balón
46
123
Caja fuerte para pelotas
101
12
Disparos Dentro del Área
7
14
Tiros fuera del área
5
4
Objetivos
0
8
Saques de puerta
12
20
Intentos de gol
6
7
Tiros libres
16
16
Faltas
7
4
Salvadas
6
5
Disparos Bloqueados
5
5
Sustituciones
5
17
Saques de banda
23
52
Pases largos
57
1
Golpear la madera
0
13
Placajes
9
2
Asistencias
0
486
Pases
394
427
Pases exitosos
337
88
Porcentaje de Pases Exitosos
86
0
TarjetasRojas
1
1
Tarjetas amarillas
0
10
Disparos a puerta
4
1
Lesiones
0
13
Total de Cruces
28
2
Cruces Precisas
6
9
Intercepciones
7
31
Duelo Ganados
38
5
Intentos de regate
15
1
Regates exitosos
7
20
Pases clave
8
5
Grandes Oportunidades Creadas
0
3
Grandes Oportunidades Perdidas
0
20
Porcentaje de regates exitosos
47
32
Pases largos exitosos
28
62
Porcentaje de pases largos exitosos
49
Últimos enfrentamientos
ULC 0 – 3 CSL 09/02/2026
CSL 1 – 0 ULC 23/08/2025
ULC 2 – 1 CSL 30/03/2025
ULC 3 – 0 CSL 10/11/2024
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