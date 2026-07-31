Cobresal y Unión La Calera se miden este sábado en el Estadio El Cobre en el duelo más importante de la zona baja del Campeonato Nacional 2026. Los Mineros son 15° con 14 puntos y los Cementeros son últimos con 13, separados por apenas una unidad en la tabla del descenso. Los tres puntos de este partido pueden cambiar dramáticamente la situación de ambos en la lucha por la permanencia.

El antecedente directo entre ambos en esta temporada tiene historia extradeportiva. En la primera rueda, Unión La Calera alineó indebidamente a Axel Encinas en su partido ante Cobresal, lo que derivó en un veredicto de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina que le restó seis puntos a los Cementeros y convirtió el resultado en campo en un 0-3 administrativo favorable a los Mineros. Ese fallo hundió a La Calera en el fondo de la tabla y hace de este duelo una revancha cargada de tensión.

¿Dónde y cómo ver en vivo Cobresal vs Unión La Calera?

Cobresal vs Unión La Calera será transmitido por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Unión La Calera?

Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026

Hora: 12:30 horas

Estadio: Estadio El Cobre, El Salvador

El partido será dirigido por Juan Sepúlveda, con Emilio Bastías y Nicolás Medina como asistentes y Francisco Gaggero como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Mathías Riquelme, con Manuel Marín como AVAR.

Cómo llegan Cobresal y Unión La Calera a la fecha 17

Cobresal es 15° con 14 puntos tras el empate 3-3 con Huachipato en la fecha 16, en un partido épico donde los Mineros remontaron de 0-1 a 2-1 con goles de Steffan Pino y Julián Brea, antes de que los Acereros igualaran en el minuto 90+6 con un gol de Lionel Altamirano. El equipo de Gustavo Huerta suma un punto en su último partido, pero necesita urgentemente ganar para salir de la zona de descenso.

Unión La Calera es último con 13 puntos, tres menos que el 14° lugar que marca la salvación. Los Cementeros igualaron 1-1 con Everton en la fecha 16 en la Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota, un resultado que no les alcanzó para salir del fondo de la tabla. El equipo de Martín Cicotello arrastra el lastre de los seis puntos restados por el Tribunal de Disciplina, que en la práctica significan una diferencia imposible de remontar si no comienzan a ganar de inmediato.

Formaciones para Cobresal vs Unión La Calera

Cobresal: Matías Olguín; Víctor Campos, José Tiznado, Christian Moreno, Antonio Castillo; Juan Fuentes, César Yanis, Felipe Villagrán; Julián Brea, Steffan Pino y Janpol Morales DT: Gustavo Huerta.

Unión La Calera: Nicolás Avellaneda; Rodrigo Pérez, Juan Salomoni, Daniel Gutiérrez; Christopher Díaz, Camilo Moya, Yonathan Andía, Cristian Gutiérrez, Bayron Oyarzo, Carlo Villanueva; Francisco Pozzo. DT: Martín Cicotello.

Minuto a minuto de Cobresal vs Unión La Calera