Huachipato y Cobresal juegan este sábado 25 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Huachipato CAP Acero de Talcahuano por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Este duelo marcará el inicio de la segunda rueda para ambos elencos, que tuvieron una primera parte del año bastante dispar. Los acereros marchan sextos, en zona de clasificación a copas internacionales con 23 puntos, mientras que los mineros son penúltimos con 13 unidades.

¿Quién transmite Huachipato vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026?

El cruce entre Huachipato y Cobresal será transmitido en la televisión de pago a través de TNT Sports Premium y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026?

Huachipato vs Cobresal se miden este sábado 25 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Huachipato CAP Acero por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Sábado 25 de julio

Hora: 17:30 horas

Estadio: Estadio Huachipato CAP Acero, Talcahuano

Árbitros de Huachipato vs Cobresal

Árbitro: Héctor Jona

1er asistente: Carlos Venegas

2do asistente: Edson Cisternas

4to árbitro: Reinerio Alvarado

VAR: Miguel Araos

AVAR: Diego Yáñez

¿Cómo llegan Huachipato y Cobresal?

Huachipato viene de sufrir un duro traspié en la Copa Chile, donde culminó en el tercer lugar del Grupo H y quedó sin opciones de clasificar a los octavos de final. Su último partido fue un triunfo por la mínima sobre Temuco, el cual no le alcanzó para acceder a la siguiente ronda.

Por su parte, Cobresal cerró su participación en el certamen nacional en el último lugar del Grupo C con apenas 2 puntos, por lo que al igual que los mineros, se despidieron tempranamente de la competición.

Formaciones de Huachipato vs Cobresal

Formación de Huachipato

Christian Bravo; Cristian Toro, Renzo Malanca, Benjamín Mellado; Mario Briceño, Ezequiel Cañete, Kevin Altez, Santiago Silva, Harold Antiñirre; Luciano Arriagada y Cris Martínez. DT: Jaime García.

Formación de Cobresal

Alejandro Santander; Antonio Castillo, Franco Bechtholdt, Christian Moreno, Aarón Astudillo; Juan Fuentes, Bryan Carvallo, Vicente Belmar; Franco Frías, Julián Brea y Benjamín Valenzuela. DT: Gustavo Huerta.

Huachipato vs Cobresal minuto a minuto