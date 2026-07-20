Datos Clave Nacional se lo Lleva: El Bolso uruguayo fue más rápido que Independiente de Avellaneda. Huachipato Pierde Figura: Silva deja el cuadro acerero antes del inicio de la segunda rueda. Presentación Muy Pronto: El volante debería ser presentado en Uruguay en los próximos días.

Huachipato pierde a una de sus principales figuras. Santiago Silva dejará el cuadro acerero para continuar su carrera en el extranjero, y el destino no será Argentina como se especulaba, sino Uruguay.

El volante había sido vinculado con Independiente de Avellaneda, pero otro club se movió más rápido y terminó quedándose con la operación.

Nacional le ganó la carrera a Independiente

El periodista Renzo Luvecce, especializado en mercado de fichajes, confirmó el desenlace a través de sus redes sociales: “Todo ok. Me confirman que el volante Santiago Silva va a Nacional, el conjunto uruguayo aceptó las condiciones de la dirigencia acerera”, escribió, agregando que la presentación del jugador debería concretarse en los próximos días.

Sobre el otro interesado, Luvecce fue directo: “Independiente de Avellaneda también estaba negociando, pero me indican que el Bolso fue más rápido”. La frase deja en claro que Huachipato tenía sobre la mesa más de una oferta, y que la definición se resolvió por velocidad de gestión más que por diferencia de cifras.

Un vacío que Huachipato deberá llenar

La salida de Silva deja a Huachipato con la tarea de reemplazar a uno de sus volantes más determinantes justo antes del arranque de la segunda rueda del Campeonato Nacional, donde el cuadro acerero recibirá a Cobresal en el Estadio Huachipato-CAP Acero. La dirigencia deberá salir al mercado a buscar un perfil similar, mientras Silva se prepara para debutar en una liga que conoce bien desde sus años en Danubio FC. Independiente, por su parte, deberá redirigir su búsqueda hacia otros nombres del mercado sudamericano tras perder esta pulseada con Nacional.