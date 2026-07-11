Deportes Temuco deberá recibir a Huachipato por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Chile 2026. El encuentro válido por el Grupo H de la competición se disputará este domingo 12 de julio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Germán Becker. Ambas escuadras no tienen chances de avanzar a la siguiente fase, pero buscarán despedirse del torneo con una frente en alto.

¿Quién transmite Temuco vs Huachipato por la Copa Chile 2026?

El choque entre el Cuadro Pije y los Acereros no tendrá transmisión por señales de TV y tampoco por plataformas de streaming, por lo que no podrá ser visto.

TV: No será transmitido

Streaming: No será transmitido

¿Cuándo y a qué hora juegan Temuco vs Huachipato por la Copa Chile 2026?

Fecha: Domingo 12 de julio de 2026.

Hora: 17:30 horas.

Estadio: Germán Becker, Temuco.

Árbitros de Temuco vs Huachipato

Francisco Soriano

Alan Sandoval

Hernán Banda

Rodrigo Farías

¿Cómo llegan Temuco vs Huachipato?

Ambas escuadras vienen de un similar y complejo presente por el Grupo H de la Copa Chile 2026. En los últimos dos encuentros, Deportes Temuco cayó dos veces en condición de visitante. Los duelos fueron ante Deportes Concepción y Huachipato, y en ambos cayó por 0-2. Con estos resultados, el Pije se encuentra tercero en el grupo con 5 unidades.

Por su parte, Huachipato también cayó en sus últimos dos encuentros. El primero fue de local ante Concepción y el segundo de visita ante Puerto Montt, en ambos cotejos cayó 2-1. Con estos resultados, los Acereros se encuentran colistas del Grupo H con solamente tres unidades.

Formación de Temuco vs Huachipato

Probable formación de Temuco: Yerko Urra; Miguel Sanhueza, Paulo Contreras, Vicente Lavín, Brayan Valdivia; Camilo Núñez, Franco Ortega, Sebastián Campos; Luis Acevedo, Pablo Maximiliano Cuadra y Maximiliano Torrealba. DT: Arturo Sanhueza.

Probable formación de Huachipato: Christian Bravo; Cristian Toro, Renzo Malanca, Benjamín Mellado; Mario Briceño, Ezequiel Cañete, Kevin Altez, Santiago Silva, Harold Antiñirre; Luciano Arriagada y Cris Martínez. DT: Jaime García.

Temuco vs Huachipato minuto a minuto