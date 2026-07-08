Datos Clave Falla en el bus: El bus de Deportes Temuco sufrió una falla en los frenos camino al partido. Reclamo a la ANFP: Sanhueza dijo que los hicieron jugar sin tiempo para calentar. Eliminado del torneo: Temuco cayó 2-0 con Concepción y quedó fuera de la Copa Chile.

La eliminación de Deportes Temuco de la Copa Chile quedó en un segundo plano por lo ocurrido antes del partido. Su técnico, Arturo Sanhueza, apuntó con dureza contra la ANFP tras una falla en el bus que trasladaba al plantel, y acusó al ente rector de haber puesto en riesgo la integridad de sus jugadores.

Todo ocurrió este lunes, cuando el Pije viajaba a Talcahuano para enfrentar a Deportes Concepción por la fecha 5 del Grupo H. En pleno trayecto, el bus sufrió una avería que, según Sanhueza, fue en los frenos, lo que obligó a detener la marcha y esperar un nuevo vehículo. Producto del retraso, el partido comenzó recién a las 20:00 horas y el plantel apenas alcanzó a hacer un breve calentamiento antes de saltar a la cancha.

¿Qué acusó Sanhueza contra la ANFP?

Que no cuidó a sus jugadores. El estratega relató que ante la emergencia lo más seguro era detenerse, pero que la respuesta de la organización fue otra. “Se cortaron los frenos”, partió explicando, para luego cuestionar el actuar del ente rector: “La ANFP no veló por ellos, sino que inmediatamente nos hizo bajar del bus y jugar”. El técnico añadió que, apenas llegaron, les dijeron que no había tiempo para calentar, por lo que solo lo hicieron cinco minutos, y sentenció: “Asumimos un riesgo muy grande de que se nos pudieran haber lesionado dos o tres futbolistas”.

¿Qué dijo Deportes Temuco sobre lo ocurrido?

En un comunicado, Deportes Temuco atribuyó el retraso a un desperfecto mecánico imprevisto de un bus “moderno y recientemente adquirido”, que obligó a detenerse por seguridad. A diferencia del descargo de Sanhueza, el club agradeció la comprensión de Deportes Concepción, del comité organizador y de las autoridades, que permitieron disputar el encuentro con un breve retraso. La decisión sobre el nuevo horario, de hecho, fue tomada por Carabineros.

En lo deportivo, el episodio le terminó pasando la cuenta al albiverde, que cayó por 2-0 con goles de Joaquín Larrivey y Norman Rodríguez, quedando eliminado a falta de una fecha. Concepción, en tanto, aseguró su paso a la siguiente ronda. El reclamo de Sanhueza, eso sí, se suma a una seguidilla de cuestionamientos hacia la ANFP en las últimas semanas, esta vez por un tema tan sensible como la seguridad de los planteles.