Huachipato y Deportes Temuco juegan un duelo clave en la Copa Chile 2026, ya que los visitantes buscarán sostenerse en la cima de la tabla de posiciones del Grupo H y los dueños de casa intentarán sumar su primeros puntos en la competencia.
Es un compromiso por la Fecha 4 del certamen, pero es el tercero del Pije, dado que los elencos de Primera División se estrenaron más tarde que los del Ascenso. En esta misma zona también están Puerto Montt y Concepción.
¿Quién transmite Huachipato vs Temuco por la Copa Chile 2026?
Huachipato vs Temuco no será transmitido por TV ni por cable.
- TV: No será transmitido
- Streaming: No será transmitido
¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Temuco?
Huachipato y Temuco juegan este domingo 28 de junio a las 15:00 horas por la Copa Chile 2026.
- Fecha: Domingo 28 de junio de 2026
- Hora: 15:00 horas
- Estadio: Huachipato, Talcahuano
Árbitros de Huachipato vs Temuco
- Árbitro: Gastón Philippe
- 1er asistente: Cristian Cerda
- 2do asistente: Diego Vidal
- 4to árbitro: Matías Valenzuela
¿Cómo llegan Huachipato vs Temuco?
Huachipato llega en el peor momento posible: acumula dos derrotas en la Copa Chile, ante Puerto Montt (0-2) y ante Concepción (2-3 en un partido accidentado), y es el último del Grupo H sin sumar ningún punto.
Deportes Temuco, en cambio, llega como líder con cinco unidades, producto de una victoria, un empate y una derrota, y buscará dar otro paso hacia la clasificación.
Formaciones de Huachipato vs Deportes Temuco
Posible formación de Huachipato: Christian Bravo; Cristian Toro, Renzo Malanca, Benjamín Mellado; Mario Briceño, Ezequiel Cañete, Kevin Altez, Santiago Silva, Harold Antiñirre; Luciano Arriagada y Cris Martínez. DT: Jaime García.
Posible formación de Deportes Temuco: Yerko Urra; Rodrigo González, Enzo Lettieri, Vicente Lavín, Franco Ortega; Paulo Contreras, Diego Buonanotte, Camilo Núñez, Nicolás Rivera; César Huanca y Sebastián Molina. DT: Arturo Sanhueza.