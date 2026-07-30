Datos Clave Polémico arbitraje: En el regreso del fúbtol chileno, Héctor Jona tuvo un careo frente a Kevin Altez, quien fue expulsado por lanzar un cabezazo al juez, el cual no impactó en el rostro del colegiado. Altez y Jona castigados: El volante de Huachipato recibió 4 partidos de sanción, mientras que Jona conoció su castigo durante esta jornada. Tobar critíca con mano dura: Roberto Tobar comandó la Comisión de Árbitros, y recriminó el actuar del juez sancionado.

El retorno del fútbol chileno nos dejó una postal poco común en el duelo entre Huachipato y Cobresal, ya que en los minutos finales del encuentro, el árbitro central, Héctor Jona, tuvo un careo frente a Kevin Altez, jugador de los Acereros que respondió con un cabezazo al juez del partido, que no logró conectar con el rostro. Esta situación desencadenó en una severa sanción para el volante, pero también en un tirón de orejas para el colegiado.

Durante esta semana, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió castigar a Altez con 4 partidos lejos de las canchas, es decir, que se perderá los duelos ante la U, Everton, Palestino y Limache. Pero el volante no fue el único castigado, ya que la Comisión de Árbitros comandada por Roberto Tobar citó a Héctor Jona para tomar cartas en el asunto, e informar la sanción al colegiado.

Jona es sancionado

Según informa el medio El Deportivo, la Comisión de Árbitros citó a Héctor Jona debido a su actuación en el duelo entre Huachipato y Cobresal válido por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026. Quien comandó la reunión fue Roberto Tobar, quien recriminó el actuar desafiante del colegiado con el futbolista acerero, además de recalcar la forma en la que no logró conservar la calma ante la situación.

El medio citado señala que no solamente se quedaron en comentarios hacia el árbitro, sino que recibió una sigilosa sanción por parte de la comisión, la cual trata de que Héctor Jona no será considerado para arbitrar o ser parte del VAR en varias fechas del fútbol chileno, tanto en el Campeonato Nacional 2026 como en la Primera B.

Con esta sanción, Héctor Jona dejará su papel como uno de los jueces protagonistas en nuestro fútbol, ya que durante la temporada ha sido parte de 12 partidos, entre la división de honor y la Copa Chile 2026.