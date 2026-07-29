Datos Clave La sanción: Cuatro fechas de suspensión para Kevin Altez. Lo que hizo: Intentó darle un cabezazo al árbitro Héctor Jona sin llegar a hacer contacto. Los partidos que se pierde: U de Chile, Everton, Palestino y Deportes Limache.

Huachipato pagará caro el temperamento de uno de sus jugadores. El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó con cuatro fechas de suspensión al volante uruguayo Kevin Altez por el tenso episodio que protagonizó con el árbitro Héctor Jona en el partido ante Cobresal del pasado sábado, donde intentó propinarle un cabezazo al juez sin llegar a hacer contacto físico.

El propio árbitro detalló lo ocurrido en su informe: “Quedando ambos frente a frente, el jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo. En consecuencia, procedí a expulsarlo”. Un gesto que, aunque no derivó en agresión real, el Tribunal consideró lo suficientemente grave como para aplicar una sanción severa.

Héctor Jona encara a Kevin Altez de huachipato y éste le aplica un cabezazo al árbitro.



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Los cuatro partidos que se perderá Kevin Altez en Huachipato

El mediocampista uruguayo no podrá estar disponible para los próximos duelos de los acereros ante Universidad de Chile, Everton, Palestino y Deportes Limache, cuatro compromisos que llegan justo en el arranque de la segunda rueda.

Para un Huachipato que necesita sumar en la tabla y alejarse de la zona baja, perder a uno de sus volantes por cuatro fechas es un golpe que el técnico deberá absorber con lo que tiene.

El patrón de conductas violentas que preocupa al fútbol chileno

El episodio de Altez se suma a una seguidilla de encontronazos entre jugadores y árbitros que han derivado en sanciones disciplinarias en las últimas semanas: el intento de cabezazo de Altez recuerda al caso del volante de Ñublense Manuel Rivera, suspendido tres fechas por insultar gravemente al árbitro Diego Flores, y al célebre caso de Javier Correa en Colo Colo. Una tendencia que el Tribunal de Disciplina parece dispuesto a cortar con mano dura.