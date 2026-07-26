Datos Clave Insólita expulsión: Kevin Altez se encaró con Héctor Jona y fue expulsado por agresión. Sanción ejemplar: El volante acerero arriesga una suspensión severa debido a su actuar frente al juez. Histórico critíca a Jona: Iván Guerrero, ex árbitro profesional, apunta a la actitud del juez del compromiso ante los jugadores.

Tras tres semanas de receso el Campeonato Nacional 2026 está de regreso, con goles, partidazos y polémicas, una de ellas fue en el duelo del pasado sábado 25 de julio entre Huachipato y Cobresal, disputado en Talcahuano. El cotejo fue una verdadera lluvia de goles, debido a las condiciones climáticas y la efectividad de ambas escuadras frente al arco, pero las miradas se las llevó un volante de los locales por una insólita expulsión.

Se trata de Kevin Altez. El volante de Huachipato fue expulsado a los 85’ del segundo tiempo cuando su escuadra iba perdiendo por uno en los minutos finales del encuentro. La sanción no fue por una falta a un rival, sino que fue por un cara a cara con el juez del compromiso, Héctor Jona, quien después de discutir ante el jugador y recibir un contacto por parte del volante decidió sacar una de las tarjetas rojas más insólitas de la temporada.

El insólito careo entre Altez y Jona

En los minutos finales del encuentro se presenció un suceso completamente inesperado en Talcahuano. Tras un choque entre defensor y arquero de Cobresal, el juez del compromiso, Héctor Jona, decidió frenar el compromiso para asistir a los afectados por protocolo ante conmociones cerebrales. El partido estaba caliente, ya que Huachipato lo perdía por uno en los minutos finales, y así lo hizo sentir Kevin Altez quien fue a encarar al árbitro.

Tras frenar la acción, Héctor Jona con postura desafiante se coloca frente al volante de los Acereros, quien no se achicó ante el juez del compromiso y siguió el careo. La acción del árbitro desencadenó una discusión con Altez, quien en respuesta le pegó un cabezazo al colegiado que decidió expulsarlo a falta de 5 minutos para el término del partido. A pesar de contar con uno menos en el terreno de juego, Huachipato logró igualar 3-3 en la última jugada del encuentro.

La dura sanción que espera a Altez

Debido a su conflicto con Héctor Jona, Kevin Altez fue expulsado y su suspensión tendrá que evaluarse en el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Según el Código de Procedimiento y Penalidades del ente regulador de nuestro fútbol, el volante de Huachipato podría recibir entre cuatro a diez fechas de castigo por agredir a un árbitro.

La crítica de un histórico a Héctor Jona

La acción no pasó desapercibida, y desencadenó ola de opiniones debido a la actitud que tomó Héctor Jona en la discusión con Kevin Altez. Uno de los que criticó el actuar del colegiado fue Iván Guerrero, ex árbitro profesional de nuestro fútbol, quien no dudó en apuntar a Jona como culpable de la situación, donde también recalca que no es la primera vez que tiene este actuar.

“No puede ponerse a esa distancia a hablarle fuerte. Se expone a que el jugador haga el movimiento de cabeza y le pegue. Está encima, lo increpa. Esa prepotencia no corresponde. Este árbitro siempre se ha caracterizado por esa forma de actuar. No corresponde ni es algo que se debe hacer”, señaló Guerrero en conversación con el medio Redgol, quien apunta a Héctor Jona por su actuar en la discusión ante Altez, y detalla que no es la primera vez que ve al árbitro con esta actitud.