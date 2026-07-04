Puerto Montt y Huachipato se miden por la Fecha 5 de la Copa Chile 2026, duelo en el que viven realidades opuestas en el Grupo H. Los Delfines quieren acercarse a los octavos de final, mientras que los Acereros tienen su última chance de meterse en carrera.

El elenco puertomontino tiene siete unidades en la cima de su zona, en tanto que, los siderúrgicos tienen tres puntos en el fondo de la tabla de posiciones, en una campaña que no se condice con lo bien que ha hecho en el Campeonato Nacional.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO Puerto Montt vs Huachipato?

El compromiso de Puerto Montt vs Huachipato no tendrá transmisión de TV ni streaming.

TV: No tiene

No tiene Streaming: No tiene

¿Cuándo y a qué hora juegan Puerto Montt vs Huachipato?

Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Domingo 5 de julio de 2026 Hora: 15:00 horas

15:00 horas Estadio: Bicentenario Chinquihue (Puerto Montt)

Árbitros de Puerto Montt vs Huachipato

Árbitro: Francisco Gilabert

1er asistente: Eric Pizarro

2do asistente: Cristian Espíndola

4to árbitro: Jorge Osses

¿Cómo llegan Puerto Montt vs Huachipato?

Puerto Montt viene de dos triunfos en la Copa Chile 2026 y ambos por 2-0. El primero fue ante el mismo Huachipato y el siguiente contra Concepción, por lo que llega en buen pie en el momento más difícil de la fase de grupos, cuando tocó enfrentar a los equipos de Primera División.

Los Acereros tienen apenas una victoria en los cuatro duelos que ha jugado en este torneo, mientras que si pensamos en todos las competencias el número de compromisos sin ganar aumenta a cinco. Su última victoria fue el 7 de junio por 1-0 ante Colo Colo en la Copa de la Liga, hace casi un mes.

Formaciones de Puerto Montt vs Huachipato

Posible formación de Puerto Montt: Luis Ureta; Diego Mancilla, Arielo Morales, Maximiliano Riveros, Kevin Egaña; Alexis Sabella, José Cárdenas, Gabriel Castillo, Salvador Negrete; Richard Paredes y Reiner Castro. DT: Emilio Mancilla.

Posible formación de Huachipato: Christian Bravo; Cristian Toro, Renzo Malanca, Benjamín Mellado; Mario Briceño, Ezequiel Cañete, Kevin Altez, Santiago Silva, Harold Antiñirre; Luciano Arriagada y Cris Martínez. DT: Jaime García.