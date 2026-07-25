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Huachipato y Cobresal protagonizaron una lluvia de goles en el arranque de los dos por la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre Acereros y Mineros concluyó con un marcador de 3-3, en un encuentro que tuvo golazos, expulsados, goles anulados y en el último minuto.

Con este resultado, los Acereros se estancan en la sexta posición con 24 unidades, mientras que los Mineros se quedan en el penúltimo lugar con 14 puntos, los mismos que el León de Collao que aún debe jugar por la fecha 16.

Los goles de Huachipato vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026

El duelo disputado en Talcahuano contó con la apertura del marcador por parte de la escuadra local, tras un centro de Cañete que logró conectar Rafael Caroca con un cabezazo en el primer palo para el primero de Huachipato.

Cobresal no dejó de atacar a pesar de estar en desventaja, y en el segundo tiempo logró igualar y remontar el marcador en los primeros minutos de complemento. A los 48′, Astudillo centró desde la derecha y Steffan Pino con una volea en el punto de penal logro empatar el encuentro. Mientras que la ventaja la consiguieron siete minutos después, con un contraataque de Julián Brea quien encaró en el área y marcó el 2-1 del cotejo.

A los 70′ minutos, los Mineros se encontraron con un autogol sorpresivo, tras un ataque de Pino que intentó cruzar el balón, pero la pierna de Rafael Caroca desvió el balón y descolocó al portero que no logró evitar el tercero de la visita.

La reacción de Huachipato llegó a los 77′ minutos, tras un ataque personal de Mario Briceño que se sacó al arquero para marcar el segundo de los Acereros, para quedar a uno de la igualdad.

A los 96′ minutos del segundo tiempo, Huachipato logró la igualdad con gol de Lionel Altamirano, quien capturó un rebote en el área y de cabezazo marcó el empate 3-3 definitivo en Talcahuano.

Estadísticas de Huachipato vs Cobresal

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 16
Huachipato
25/07/2026 18:30
3
3
Descanso : 1 0
Tiempo Completo CAP Stadium – Talcahuano
Cobresal
  • Rafael Caroca 14′
  • Maximiliano Rodríguez 81′
  • Lionel Altamirano 90′
  • S. Pino 49′
  • Julián Brea 56′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 6 ‘
Huachipato
Gol : Lionel Altamirano
85 ‘
Huachipato
Tarjeta roja : Kevin Altez
83 ‘
Cobresal
Sustitución : Bryan Carvallo
81 ‘
Cobresal
Sustitución : Franco Bechtholdt
81 ‘
Huachipato
Gol : Maximiliano Rodríguez
80 ‘
Huachipato
ERA : Mario Briceño
79 ‘
Huachipato
Sustitución : Renzo Malanca
72 ‘
Huachipato
Sustitución : Á. Abarzúa
70 ‘
Cobresal
Gol en propia puerta : Nicolás Vargas
69 ‘
Cobresal
Sustitución : César Yanis
61 ‘
Cobresal
Tarjeta amarilla : S. Pino
60 ‘
Huachipato
Sustitución : Maximiliano Rodríguez
58 ‘
Cobresal
ERA : Mario Briceño
56 ‘
Cobresal
Gol : Julián Brea
49 ‘
Cobresal
Gol : S. Pino
46 ‘
Cobresal
Sustitución : S. Pino
46 ‘
Cobresal
Sustitución : Agustín Nadruz
14 ‘
Huachipato
Gol : Rafael Caroca
[ +6 ‘ ] Goal – Lionel Altamirano 3-3
[ +6 ‘ ] Goal – Lionel Altamirano 3-3
[ +6 ‘ ] Shot – Lionel Altamirano Head Shot Goal
Goal – Lionel Altamirano 2-3
Shot – Maximiliano Alexander Rodriguez Vejar Right Footed Shot Goal
On Bryan Andres Carvallo Utreras，Off Julian Brea
Goal – Mario Briceno 2-3
Shot – Mario Briceno Right Footed Shot Goal
Goal – Mario Briceno 2-3，Assist：Pablo Nicolas Vargas Romero
Goal – Steffan Pino Briceno 1-3
Goal – Own Goal – Pablo Nicolas Vargas Romero 1-3
Shot – Pablo Nicolas Vargas Romero Right Footed Shot Own Goal球
VAR Decision – Goal awarded – Julian Brea
Goal 1-2
Goal 1-2
Goal – Julian Brea 1-2
Shot – Steffan Pino Briceno Right Footed Shot Goal
Shot – Steffan Pino Briceno Right Footed Shot Goal
Goal 1-0
Shot – Rafael Antonio Caroca Cordero Head Shot Goal
Shot – Rafael Antonio Caroca Cordero Head Shot Goal
Huachipato
4-3-3
C. Bravo 12
C.
Bravo
Guillermo Guaiquil 2
Guillermo
Guaiquil
Rafael Caroca 5
Rafael
Caroca
Nicolás Vargas 8
Nicolás
Vargas
Lucas Velásquez 27
Lucas
Velásquez
Claudio Sepúlveda 6
Claudio
Sepúlveda
Maicol León 24
Maicol
León
Ezequiel Cañete 10
Ezequiel
Cañete
Kevin Altez 30
Kevin
Altez
Lionel Altamirano 9
Lionel
Altamirano
Mario Briceño 7
Mario
Briceño
  • Entrenador
  • 0
    Jaime García
  • Bench
  • 11
    J. Figueroa
  • 13
    Renzo Malanca
  • 15
    Maximiliano Rodríguez
  • 18
    Benjamín Ampuero
  • 21
    Carlos Herrera
  • 22
    Javier Cárcamo
  • 33
    Á. Abarzúa
  • 49
    Ignacio Cruzat
  • 51
    Martín Vladimir Rodríguez Torrejón
Cobresal
4-3-3
Alejandro Santander 12
Alejandro
Santander
Aaron Astudillo 22
Aaron
Astudillo
Chirstian Moreno 18
Chirstian
Moreno
José Tiznado 20
José
Tiznado
Antonio Castillo 15
Antonio
Castillo
Benjamin Valenzuela 13
Benjamin
Valenzuela
Juan Fuentes 17
Juan
Fuentes
Felipe Andrés Villagrán Rivera 38
Felipe
Andrés
Villagrán
Rivera
Julián Brea 11
Julián
Brea
Martín Alberto Espinoza Pino 37
Martín
Alberto
Espinoza
Pino
Janpol Morales 39
Janpol
Morales
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Huerta Araya
  • Bench
  • 5
    Agustín Nadruz
  • 6
    Esteban Cristóbal Valencia
  • 7
    César Yanis
  • 8
    S. Pino
  • 10
    Bryan Carvallo
  • 16
    Franco Bechtholdt
  • 23
    Luis Pastur
  • 32
    Franco Frías
  • 36
    Matías Olguín
4
Esquinas
1
6
Remates fuera de objetivo
6
15
Tiros Totales
17
120
Ataques
77
71
Ataques peligrosos
29
65
% de Posesión de Balón
35
127
Caja fuerte para pelotas
105
12
Disparos Dentro del Área
9
3
Tiros fuera del área
8
1
Fuera de juego
1
3
Objetivos
3
6
Saques de puerta
11
13
Intentos de gol
11
11
Tiros libres
6
6
Faltas
11
4
Salvadas
5
7
Disparos Bloqueados
4
3
Sustituciones
5
16
Saques de banda
19
76
Pases largos
55
1
Golpear la madera
0
13
Placajes
12
1
Asistencias
1
551
Pases
304
478
Pases exitosos
228
87
Porcentaje de Pases Exitosos
75
1
TarjetasRojas
0
0
Tarjetas amarillas
1
5
Disparos a puerta
6
1
Lesiones
3
39
Total de Cruces
14
10
Cruces Precisas
2
7
Intercepciones
10
40
Duelo Ganados
32
13
Intentos de regate
7
6
Regates exitosos
1
8
Pases clave
12
1
Grandes Oportunidades Creadas
1
0
Grandes Oportunidades Perdidas
1
46
Porcentaje de regates exitosos
14
46
Pases largos exitosos
24
61
Porcentaje de pases largos exitosos
44
Últimos enfrentamientos
HUA 3 – 3 CSL 25/07/2026
HUA 0 – 1 CSL 31/01/2026
CSL 3 – 2 HUA 13/09/2025
CSL 1 – 0 HUA 19/04/2025
HUA 0 – 0 CSL 09/08/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato y Cobresal?

Huachipato tendrá que visitar el próximo domingo 2 de agosto a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, a partir de las 17:30 horas. Por su parte, Cobresal recibirá en el Estadio El Cobre a Unión La Calera el próximo sábado 1 de agosto, a partir de las 12:30 horas.

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