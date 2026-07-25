Huachipato y Cobresal protagonizaron una lluvia de goles en el arranque de los dos por la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre Acereros y Mineros concluyó con un marcador de 3-3, en un encuentro que tuvo golazos, expulsados, goles anulados y en el último minuto.
Con este resultado, los Acereros se estancan en la sexta posición con 24 unidades, mientras que los Mineros se quedan en el penúltimo lugar con 14 puntos, los mismos que el León de Collao que aún debe jugar por la fecha 16.
Los goles de Huachipato vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026
El duelo disputado en Talcahuano contó con la apertura del marcador por parte de la escuadra local, tras un centro de Cañete que logró conectar Rafael Caroca con un cabezazo en el primer palo para el primero de Huachipato.
Cobresal no dejó de atacar a pesar de estar en desventaja, y en el segundo tiempo logró igualar y remontar el marcador en los primeros minutos de complemento. A los 48′, Astudillo centró desde la derecha y Steffan Pino con una volea en el punto de penal logro empatar el encuentro. Mientras que la ventaja la consiguieron siete minutos después, con un contraataque de Julián Brea quien encaró en el área y marcó el 2-1 del cotejo.
A los 70′ minutos, los Mineros se encontraron con un autogol sorpresivo, tras un ataque de Pino que intentó cruzar el balón, pero la pierna de Rafael Caroca desvió el balón y descolocó al portero que no logró evitar el tercero de la visita.
La reacción de Huachipato llegó a los 77′ minutos, tras un ataque personal de Mario Briceño que se sacó al arquero para marcar el segundo de los Acereros, para quedar a uno de la igualdad.
A los 96′ minutos del segundo tiempo, Huachipato logró la igualdad con gol de Lionel Altamirano, quien capturó un rebote en el área y de cabezazo marcó el empate 3-3 definitivo en Talcahuano.
Estadísticas de Huachipato vs Cobresal
- Rafael Caroca 14′
- Maximiliano Rodríguez 81′
- Lionel Altamirano 90′
- S. Pino 49′
- Julián Brea 56′
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Bravo
Guaiquil
Caroca
Vargas
Velásquez
Sepúlveda
León
Cañete
Altez
Altamirano
Briceño
- Entrenador
-
0Jaime García
- Bench
-
11J. Figueroa
-
13Renzo Malanca
-
15Maximiliano Rodríguez
-
18Benjamín Ampuero
-
21Carlos Herrera
-
22Javier Cárcamo
-
33Á. Abarzúa
-
49Ignacio Cruzat
-
51Martín Vladimir Rodríguez Torrejón
Santander
Astudillo
Moreno
Tiznado
Castillo
Valenzuela
Fuentes
Andrés
Villagrán
Rivera
Brea
Alberto
Espinoza
Pino
Morales
- Entrenador
-
0Gustavo Huerta Araya
- Bench
-
5Agustín Nadruz
-
6Esteban Cristóbal Valencia
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7César Yanis
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8S. Pino
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10Bryan Carvallo
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16Franco Bechtholdt
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23Luis Pastur
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32Franco Frías
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36Matías Olguín
¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato y Cobresal?
Huachipato tendrá que visitar el próximo domingo 2 de agosto a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, a partir de las 17:30 horas. Por su parte, Cobresal recibirá en el Estadio El Cobre a Unión La Calera el próximo sábado 1 de agosto, a partir de las 12:30 horas.