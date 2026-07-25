Huachipato y Cobresal protagonizaron una lluvia de goles en el arranque de los dos por la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre Acereros y Mineros concluyó con un marcador de 3-3, en un encuentro que tuvo golazos, expulsados, goles anulados y en el último minuto.

Con este resultado, los Acereros se estancan en la sexta posición con 24 unidades, mientras que los Mineros se quedan en el penúltimo lugar con 14 puntos, los mismos que el León de Collao que aún debe jugar por la fecha 16.

Los goles de Huachipato vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026

El duelo disputado en Talcahuano contó con la apertura del marcador por parte de la escuadra local, tras un centro de Cañete que logró conectar Rafael Caroca con un cabezazo en el primer palo para el primero de Huachipato.

Cobresal no dejó de atacar a pesar de estar en desventaja, y en el segundo tiempo logró igualar y remontar el marcador en los primeros minutos de complemento. A los 48′, Astudillo centró desde la derecha y Steffan Pino con una volea en el punto de penal logro empatar el encuentro. Mientras que la ventaja la consiguieron siete minutos después, con un contraataque de Julián Brea quien encaró en el área y marcó el 2-1 del cotejo.

A los 70′ minutos, los Mineros se encontraron con un autogol sorpresivo, tras un ataque de Pino que intentó cruzar el balón, pero la pierna de Rafael Caroca desvió el balón y descolocó al portero que no logró evitar el tercero de la visita.

La reacción de Huachipato llegó a los 77′ minutos, tras un ataque personal de Mario Briceño que se sacó al arquero para marcar el segundo de los Acereros, para quedar a uno de la igualdad.

A los 96′ minutos del segundo tiempo, Huachipato logró la igualdad con gol de Lionel Altamirano, quien capturó un rebote en el área y de cabezazo marcó el empate 3-3 definitivo en Talcahuano.

Estadísticas de Huachipato vs Cobresal

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 16 Huachipato 3 3 Descanso : 1 0 Tiempo Completo CAP Stadium – Talcahuano Cobresal Rafael Caroca 14′

Maximiliano Rodríguez 81′

Lionel Altamirano 90′ S. Pino 49′

S. Pino 49′ Julián Brea 56′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 6 ‘ Huachipato Gol : Lionel Altamirano 85 ‘ Huachipato Tarjeta roja : Kevin Altez 83 ‘ Cobresal Sustitución : Bryan Carvallo 81 ‘ Cobresal Sustitución : Franco Bechtholdt 81 ‘ Huachipato Gol : Maximiliano Rodríguez 80 ‘ Huachipato ERA : Mario Briceño 79 ‘ Huachipato Sustitución : Renzo Malanca 72 ‘ Huachipato Sustitución : Á. Abarzúa 70 ‘ Cobresal Gol en propia puerta : Nicolás Vargas 69 ‘ Cobresal Sustitución : César Yanis 61 ‘ Cobresal Tarjeta amarilla : S. Pino 60 ‘ Huachipato Sustitución : Maximiliano Rodríguez 58 ‘ Cobresal ERA : Mario Briceño 56 ‘ Cobresal Gol : Julián Brea 49 ‘ Cobresal Gol : S. Pino 46 ‘ Cobresal Sustitución : S. Pino 46 ‘ Cobresal Sustitución : Agustín Nadruz 14 ‘ Huachipato Gol : Rafael Caroca [ +6 ‘ ] Goal – Lionel Altamirano 3-3 [ +6 ‘ ] Goal – Lionel Altamirano 3-3 [ +6 ‘ ] Shot – Lionel Altamirano Head Shot Goal Goal – Lionel Altamirano 2-3 Shot – Maximiliano Alexander Rodriguez Vejar Right Footed Shot Goal On Bryan Andres Carvallo Utreras，Off Julian Brea Goal – Mario Briceno 2-3 Shot – Mario Briceno Right Footed Shot Goal Goal – Mario Briceno 2-3，Assist：Pablo Nicolas Vargas Romero Goal – Steffan Pino Briceno 1-3 Goal – Own Goal – Pablo Nicolas Vargas Romero 1-3 Shot – Pablo Nicolas Vargas Romero Right Footed Shot Own Goal球 VAR Decision – Goal awarded – Julian Brea Goal 1-2 Goal 1-2 Goal – Julian Brea 1-2 Shot – Steffan Pino Briceno Right Footed Shot Goal Shot – Steffan Pino Briceno Right Footed Shot Goal Goal 1-0 Shot – Rafael Antonio Caroca Cordero Head Shot Goal Shot – Rafael Antonio Caroca Cordero Head Shot Goal Huachipato Huachipato 4-3-3 12 C.

Bravo 2 Guillermo

Guaiquil 5 Rafael

Caroca 8 Nicolás

Vargas 27 Lucas

Velásquez 6 Claudio

Sepúlveda 24 Maicol

León 10 Ezequiel

Cañete 30 Kevin

Altez 9 Lionel

Altamirano 7 Mario

Briceño Entrenador

0 Jaime García

Bench

11 J. Figueroa



13 Renzo Malanca



15 Maximiliano Rodríguez



18 Benjamín Ampuero



21 Carlos Herrera



22 Javier Cárcamo



33 Á. Abarzúa



49 Ignacio Cruzat



51 Martín Vladimir Rodríguez Torrejón

Cobresal Cobresal 4-3-3 12 Alejandro

Santander 22 Aaron

Astudillo 18 Chirstian

Moreno 20 José

Tiznado 15 Antonio

Castillo 13 Benjamin

Valenzuela 17 Juan

Fuentes 38 Felipe

Andrés

Villagrán

Rivera 11 Julián

Brea 37 Martín

Alberto

Espinoza

Pino 39 Janpol

Morales Entrenador

0 Gustavo Huerta Araya

Bench

5 Agustín Nadruz



6 Esteban Cristóbal Valencia



7 César Yanis



8 S. Pino



10 Bryan Carvallo



16 Franco Bechtholdt



23 Luis Pastur



32 Franco Frías



36 Matías Olguín

4 Esquinas 1 6 Remates fuera de objetivo 6 15 Tiros Totales 17 120 Ataques 77 71 Ataques peligrosos 29 65 % de Posesión de Balón 35 127 Caja fuerte para pelotas 105 12 Disparos Dentro del Área 9 3 Tiros fuera del área 8 1 Fuera de juego 1 3 Objetivos 3 6 Saques de puerta 11 13 Intentos de gol 11 11 Tiros libres 6 6 Faltas 11 4 Salvadas 5 7 Disparos Bloqueados 4 3 Sustituciones 5 16 Saques de banda 19 76 Pases largos 55 1 Golpear la madera 0 13 Placajes 12 1 Asistencias 1 551 Pases 304 478 Pases exitosos 228 87 Porcentaje de Pases Exitosos 75 1 TarjetasRojas 0 0 Tarjetas amarillas 1 5 Disparos a puerta 6 1 Lesiones 3 39 Total de Cruces 14 10 Cruces Precisas 2 7 Intercepciones 10 40 Duelo Ganados 32 13 Intentos de regate 7 6 Regates exitosos 1 8 Pases clave 12 1 Grandes Oportunidades Creadas 1 0 Grandes Oportunidades Perdidas 1 46 Porcentaje de regates exitosos 14 46 Pases largos exitosos 24 61 Porcentaje de pases largos exitosos 44 Últimos enfrentamientos HUA 3 – 3 CSL 25/07/2026 HUA 0 – 1 CSL 31/01/2026 CSL 3 – 2 HUA 13/09/2025 CSL 1 – 0 HUA 19/04/2025 HUA 0 – 0 CSL 09/08/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato y Cobresal?

Huachipato tendrá que visitar el próximo domingo 2 de agosto a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, a partir de las 17:30 horas. Por su parte, Cobresal recibirá en el Estadio El Cobre a Unión La Calera el próximo sábado 1 de agosto, a partir de las 12:30 horas.