Datos Clave Interés: Independiente tiene en carpeta a Santiago Silva de Huachipato, según Orgullo Rojo. Plan B: El volante uruguayo sería opción en caso de que no avancen las negociaciones con Rodrigo Echeverría y Matías Galarza. Rendimiento: Silva ha disputado 24 partidos este 2026 y anotado un gol con los acereros.

Independiente vuelve a poner la mira en el fútbol chileno. El elenco de Avellaneda que fichó en el pasado a Felipe Loyola y Maximiliano Gutiérrez tiene en carpeta a otro gran valor de Huachipato.

Se trata de Santiago Silva, volante uruguayo de 21 años que se ha convertido en una pieza importante en el elenco de Talcahuano. Sin embargo, el Rojo vendría por el mediocampista charrúa en caso de que no prosperen las negociaciones con otros jugadores, según reportó Orgullo Rojo.

¿Por qué Santiago Silva es pretendido por Independiente?

Independiente de Avellaneda busca reforzar su mediocampo de cara a la próxima temporada del fútbol argentino, por lo que Santiago Silva apareció como opción en la dirigencia de la escuadra trasandina.

Sin embargo, según reveló el medio partidario Orgullo Rojo, Silva asoma como alternativa en caso de que las negociaciones con el chileno Rodrigo Echeverría y el paraguayo Matías Galarza no lleguen a buen puerto.

“Un Plan B que viene desde Chile para el puesto de volante mixto. Una cotización más que accesible. Se trata de Santiago Silva Silva, volante uruguayo de 21 años de edad que juega en Huachipato y vale 700 mil dólares”, señalaron.

Otro de los puntos clave para avanzar en la negociación es la aprobación del entrenador Gustavo Quinteros. “Si el director técnico levanta el pulgar, la CD (Comisión Directiva) avanzará de inmediato para resolver también el cupo de extranjeros en el plantel”, añadieron.

Los números de Santiago Silva que despertaron el interés de Independiente

Pese a su corta edad, Santiago Silva se ganó un puesto en Huachipato y poco a poco se ha ido consolidando en el mediocampo. En la primera rueda del Campeonato Nacional dijo presente en 14 de los 15 partidos, donde además, anotó un gol.

Durante el 2026, en tanto, ha disputado 2.029 minutos en un total de 24 compromisos, números que captaron la atención de Independiente.