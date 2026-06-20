Huachipato enfrenta a Puerto Montt en Talcahuano por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Chile 2026, en un duelo entre dos elencos que llegan con realidades distintas pero con la necesidad común de meterse en la pelea por el cupo a octavos de final del certamen.

Los Acereros llegan en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, mientras que los Delfines lo hacen más cerca de la medianía en la Primera B, luego de un buen inicio que se fue diluyendo con el pasar de las fechas.

¿Quién transmite Huachipato vs Puerto Montt por la Copa Chile 2026?

El compromiso entre Huachipato y Deportes Puerto Montt se transmitirá en televisión a través de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Puerto Montt por la Copa Chile 2026?

Huachipato vs Deportes Puerto Montt juegan este domingo 21 de junio a las 12:30 horas en el Estadio Huachipato-CAP Acero por la tercera fecha de la Copa Chile.

Fecha: Domingo 21 de junio

Hora: 12:30 horas

Estadio: Huachipato-CAP Acero, Talcahuano

Árbitros de Huachipato vs Puerto Montt

Árbitro: Nicolás Pozo

1er asistente: Aldo Gómez

2do asistente: Edson Cisternas

4to árbitro: Francisco Soriano

¿Cómo llegan Huachipato vs Puerto Montt?

Huachipato llega con un empate 2-2 ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún, resultado que se sumó al duro 3-0 sufrido como locales ante U Católica todo esto por la Liga de Primera, aunque en medio hay una victoria por 1-0 ante Colo Colo en un compromiso que no tenía valor deportivo porque ya estaban ambos eliminados de la Copa de la Liga, aunque sí es un duelo oficial.

Por su parte, Puerto Montt llega golpeado tras una racha complicada en la Primera B. El velero cerró la primera rueda igualando 1-1 ante Cobreloa en el Chinquihue, resultado que cortó una serie de tres derrotas consecutivas por 0-1 ante Unión San Felipe, por 0-2 ante San Marcos de Arica y por 4-1 ante San Luis.

Formaciones de Huachipato vs Puerto Montt

Posible formación de Huachipato: Christian Bravo; Nelson Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Ezequiel Cañete, Santiago Silva; Mario Briceño, Lionel Altamirano y Álvaro Abarzúa. DT: Jaime García.

Posible formación de Deportes Puerto Montt: Gonzalo Collao; Kevin González, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Francisco Calisto; José Manuel Cárdenas, Gabriel Castillo, Byron Nieto, Reiner Castro; Alexis Sabella y Luciano Vásquez. DT: Emilio Mancilla.

Huachipato vs Puerto Montt, minuto a minuto