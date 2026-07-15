Datos Clave Sanción: El Tribunal de Disciplina aplicó un castigo a 1.067 hinchas de Huachipato. Motivo: Los incidentes ocurridos ante La Calera el pasado 17 de mayo, donde un proyectil impactó al árbitro Rodrigo Carvajal. El castigo: Todos los aficionados que estuvieron ese día en la Galería Norte del estadio no podrán ingresar al próximo partido de los acereros.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP aplicó una sanción a 1.067 hinchas de Huachipato a raíz de los incidentes que tuvieron lugar el pasado 17 de mayo en el Estadio Huachipato CAP frente a Unión La Calera por el Campeonato Nacional.

Los incidentes que provocaron la sanción en Huachipato

Durante el triunfo por 3-1 de Huachipato sobre Unión La Calera, aficionados locales lanzaron algunos proyectiles a la cancha y uno de ellos impactó a Rodrigo Carvajal, árbitro de aquel compromiso, quien dejó constancia de lo ocurrido en su informe.

“Al finalizar el primer tiempo, nos dirigíamos hacia el sector de camarines cuando, desde el sector de la barra local de Huachipato, comenzaron a lanzar objetos, impactando uno de los directamente en el ojo”, consignó en el documento.

“Debido al dolor que me provocó el golpe, permanecí algunos minutos en el lugar antes de dirigirme al camarín. Posteriormente, al revisarme, presentaba únicamente irritación en el ojo”, completó.

Rodrigo Carvajal tras ser agredido por hinchas de Huachipato © Eduardo Fortes/Photosport

Tribunal aplica dura sanción a hinchas de Huachipato

Producto de estos incidentes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP castigó a los 1.067 hinchas que ese día asistieron a la Galería Norte del Estadio Huachipato CAP de Talcahuano.

Los fanáticos que acudieron a aquel compromiso no podrán decir presente en el próximo duelo de los acereros, es decir, frente a Cobresal el próximo 25 de julio por la fecha 16 del Campeonato Nacional.

“Reiteramos como institución nuestro llamado a vivir el fútbol con responsabilidad y respeto, cuidando el comportamiento en los estadios y así evitar nuevas sanciones que perjudican a toda la comunidad acerera”, señaló el club a través de un comunicado.