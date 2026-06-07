Deportes Temuco y Curicó Unido serán los encargados de bajar el telón a la última jornada de la primera rueda de la Primera B 2026, con un duelo con necesidades distintas para cada equipo. El encuentro entre el Pije y los Torteros se disputará este lunes 8 de junio a partir de las 19:30 horas en el Estadio Germán Becker.

El encuentro válido por la fecha 15 del Ascenso tiene un condimento especial, ya que el cuadro Pije tiene la oportunidad de trepar a la segunda posición de la división junto a su gente, pero en frente tiene a Curicó, que busca remontar en la tabla de cara a la segunda rueda. Actualmente, Temuco se encuentra cuarto con 23 unidades, mientras que Curicó está en la duodécima posición con 15 puntos.

¿Quién transmite Temuco vs Curicó por la Primera B?

El enfrentamiento entre el cuadro Pije y Torteros será emitido por las señales de TNT Sports Premium para la opción de TV, además, el duelo contará con transmisión por la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Temuco vs Curicó por la Primera B?

Deportes Temuco recibirá en el Estadio Germán Becker a Curicó Unido este lunes 8 de junio. El duelo dará inicio a partir de las 19:30 horas.

Fecha: Lunes 8 de junio.

Hora: 19:30 horas

Estadio: Germán Becker, Temuco.

Árbitros de Antofagasta vs Magallanes

Árbitro: Rodrigo Farías.

1er asistente: Diego Gamboa.

2do asistente: Sebastián Castro.

4to árbitro: Victor Abarzúa.

¿Cómo llegan Temuco y Curicó?

Deportes Temuco llega de la mejor forma para cerrar la primera rueda de la Primera B 2026, ya que se encuentra con una racha de tres victorias en la división. En la jornada pasada vencieron por la cuenta mínima a San Marcos de Arica en condición de visitante. Con esta victoria, el cuadro Pije trepó en la tabla hasta la cuarta posición con 23 unidades.

Por su parte, Curicó Unido se encuentra luchando en la parte baja de la tabla, y durante la jornada pasada logró una importante victoria por la mínima de local ante Deportes Antofagasta que los empujó de la zona de peligro. Con los tres puntos, los Torteros ascendieron hasta la posición n° 12 y registran 15 puntos en la tabla.

Formaciones de Temuco vs Curicó

Posible formación de Temuco: Yerko Urra; Rodrigo González, Enzo Lettieri, Vicente Lavín, Franco Ortega; Paulo Contreras, Diego Buonanotte, Camilo Núñez, Nicolás Rivera; César Huanca y Sebastián Molina. DT: Arturo Sanhueza.

Posible formación de Curicó: Damián Tello, Cristopher Medina, Gabriel Sarria, Henry Sanhueza, Rodrigo Colombo; Javier Retamales, Enzo Ormeño; Mauro Lopes, Ian Aliaca y Nicolás Fernández. DT: Damián Muñoz.

Temuco vs Curicó minuto a minuto