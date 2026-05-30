Deportes Temuco consiguió un valioso triunfo en condición de visita en la Primera B 2026. El Pije se impuso por la cuenta mínima a San Marcos de Arica en el Carlos Dittborn por la fecha 14 del Ascenso y mete presión en la parte alta de la tabla de posiciones.

Con esta victoria, los de la región de la Araucanía escalaron hasta la cuarta posición con 23 unidades y quedaron a solo tres del líder. Por su parte, los del Morro se quedaron en la tercera ubicación con 25 unidades.

El gol de San Marcos vs Temuco por la Primera B

En un partido parejo, el único gol del partido llegó en el complemento. El encargado de destrabar las acciones fue Luis Acevedo, quien concluyó de gran forma un contragolpe de Deportes Temuco para poner el 1-0 definitivo sobre San Marcos de Arica a los 60 minutos del compromiso.

De ahí en más los locales buscaron incansablemente el empate, pero la férrea defensa de la visita les impidió que pudieran igualar el compromiso, rescatando así una victoria fundamental en sus aspiraciones en el Ascenso.

Estadísticas San Marcos vs Temuco

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 14 San Marcos 0 1 Half Time : 0 0 Finalizado Deportes Temuco Luis Acevedo 60′ Summary

Team Stats 60 ‘ Deportes Temuco Gol regular : Luis Acevedo Last Confrontations SAN 0 – 0 DEP 09/08/2025 DEP 1 – 3 SAN 31/03/2025 DEP 0 – 0 SAN 13/07/2024 DEP 1 – 0 SAN 25/02/2024 SAN 1 – 2 DEP 27/08/2023

¿Cuándo vuelven a jugar San Marcos y Temuco?

El próximo partido de San Marcos de Arica está programado para el próximo viernes 5 de junio cuando abra la fecha 15 de la Primera B 2026 visitando a San Luis de Quillota en el Estadio Lucio Fariña desde las 20:00 horas.

Por su parte, Deportes Temuco volverá al Estadio Germán Becker para recibir a Curicó Unido el próximo lunes 8 de junio a las 19:30 horas.