San Marcos de Arica se mide a Deportes Temuco este sábado 30 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn por la fecha 14 de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite San Marcos vs Temuco por la Primera B?

El encuentro entre San Marcos de Arica y Deportes Temuco será transmitido a través de TNT Sports Premium y vía streaming por la plataforma de pago HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos vs Temuco por la Primera B?

San Marcos de Arica vs Deportes Temuco juegan este sábado 30 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn por la fecha 14 de la Primera B 2026.

Fecha: Sábado 30 de mayo

Hora: 20:00 horas

Estadio: Carlos Dittborn, Arica

Árbitros de San Marcos vs Temuco

Árbitro: Nicolás Gamboa

1er asistente: Sebastián Pérez

2do asistente: Nicolás Medina

4to árbitro: Cristian Galaz

¿Cómo llegan San Marcos vs Temuco?

San Marcos de Arica viene de conseguir un triunfo clave en la Primera B. La fecha pasada, los del Morro vencieron a domicilio a Deportes Puerto Montt por 2-0, resultado que les permitió escalar al tercer lugar con 25 puntos.

Por su parte, Deportes Temuco llega envalentonado luego de golear por 5-0 a Unión San Felipe en el Germán Becker la semana pasada. Con esto, el Pije se situó en le sexto puesto de la clasificación con 20 unidades.

La última vez que ambos elencos se vieron las caras fue el pasado 9 de agosto de 2025 por la Primera B. En aquella ocasión, igualaron sin goles en el Carlos Dittborn.

Formaciones de San Marcos vs Temuco

Formación de San Marcos

Benjamín Tapia; Alvaro Cazula, Cristóbal Guerra, Guillermo Cubillos, Yerko Águila; Boris Sagredo, Camilo Rencoret, Javier Rivera, Nahuel Donadell; Adriano Galleguillos, Camilo Melivilú. DT: Iván Sandrock.

Formación de Temuco

Yerko Urra; Rodrigo González, Enzo Lettieri, Vicente Lavín, Franco Ortega; Paulo Contreras, Diego Buonanotte, Camilo Núñez, Nicolás Rivera; César Huanca y Sebastián Molina. DT: Arturo Sanhueza.

San Marcos vs Temuco minuto a minuto