Deportes Puerto Montt cae en un duelo clave por la cima de la Primera B 2026 ante San Marcos de Arica. El encuentro válido por la fecha 13 de la segunda división del fútbol nacional concluyó con un resultado de 0-2 favorable para la visita. Este resultado estanca a los Delfines en la parte alta, mientras que los del Morro escalan a la cima del torneo.

Con la victoria de la escuadra visitante, Deportes Puerto Montt se estanca en la quinta posición con 22 unidades, y podrían caer en la tabla si Unión Española gana su encuentro. Por su parte, San Marcos de Arica trepa a la tercera posición con 25 puntos, pero comparte el liderato con Santiago Wanderers y Cobreloa que tienen el mismo puntaje y solo los separa la diferencia de gol.

Los goles de Puerto Montt vs San Marcos por la Primera B 2026

Durante los primeros minutos del encuentro, los locales fueron los protagonistas con el balón pero no lograron generar ocasiones claras de gol, pero para la sorpresa de la fanaticada sureña, el equipo que abrió el marcador fue la visita. A los 13’ minutos del primer tiempo, Boris Sagredo recuperó en el campo de los locales y con un misilazo desde fuera del área marcó un golazo para el primero de los celestes.

El gol fue un factor determinante en el encuentro, ya que San Marcos comenzó a ser el dominador del encuentro y encontró el segundo gol veinte minutos después. A los 34’ minutos, los del Morro coleccionaron una gran cantidad de pases, hasta que llegaron al área y a los pies de Nahuel Donadell, que con un remate cruzado marcó el segundo gol de la visita para quedar líder de la competencia.

Estadísticas de Puerto Montt vs San Marcos por la Primera B 2026

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 13 Puerto Montt 0 2 Half Time : 0 2 Finalizado San Marcos Boris Sagredo 13′

Boris Sagredo 13′ Nahuel Donadell Alvarez 35′ Summary

Team Stats 35 ‘ San Marcos Gol regular : Nahuel Donadell Alvarez 13 ‘ San Marcos Gol regular : Boris Sagredo Last Confrontations PUE 0 – 2 SAN 24/05/2026 PUE 1 – 1 SAN 24/09/2023 SAN 2 – 0 PUE 13/05/2023

¿Cuándo vuelven a jugar Puerto Montt y San Marcos?

Deportes Puerto Montt tendrá que sacudirse rápidamente del golpe sufrido en casa y enfocarse en su próximo rival, Unión San Felipe. El encuentro entre el Uní Uní y los Delfines se disputará el próximo sábado 30 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe.

Por su parte, San Marcos de Arica volverá al norte en la próxima fecha para recibir a Deportes Temuco por la fecha 14 de la Primera B 2026. El duelo entre los del Morro y el Pije se disputará el sábado 30 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn.