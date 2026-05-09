Curicó Unido y San Marcos de Arica chocarán el próximo lunes 11 de mayo en el Estadio Bicentenario de La Granja por la undécima jornada de la Primera B. El duelo está pactado para las 20:00 horas.

El encuentro enfrenta a dos equipos con distintas realidades en la tabla de posiciones del ascenso, ya que la escuadra local se encuentra antepenúltimo en la tabla con solamente 10 puntos, mientras que los ariqueños pasan por una gran temporada, ya que se encuentran invictos en la segunda posición con 20 puntos, solamente a uno de Cobreloa que es el líder del torneo.

Durante el año 2025, ambas escuadras se enfrentaron dos veces por la Primera B. El primer encuentro fue el 24 de febrero, donde los torteros vencieron de visitante a los ariqueños por 2-1, mientras que el segundo enfrentamiento fue el 12 de julio, donde nuevamente Curicó venció a San Marcos con una goleada por 5-3.

¿Dónde y cómo ver en vivo Curicó Unido vs San Marcos?

El encuentro entre torteros y los del morro no será emitido por ninguna señal de tv, y sólo tendrá transmisión por la plataforma de streaming HBO Max.

TV: No habrá transmisión por señales de tv.

No habrá transmisión por señales de tv. Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Curicó Unido vs San Marcos?

Fecha: Lunes 11 de mayo.

Lunes 11 de mayo. Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Estadio: Estadio Bicentenario La Granja, Curicó.

El duelo será dirigido por el juez central Francisco Gaggero, quien será acompañado por los asistentes Nicolás Medina y Loreto Toloza. Además, el colegiado Bastian Pavez estará como cuarto árbitro.

Cómo llegan Curicó Unido y San Marcos a la fecha 11 de la Primera B

Curicó Unido cayó 2-0 como forastero ante Unión Española por la fecha 10 del ascenso nacional. Con esta derrota, los curicanos se estancaron en la decimotercera posición de la tabla de posiciones con 10 unidades.

Por su parte, San Marcos de Arica logró una importantísima victoria como local ante Deportes Recoleta por la cuenta mínima. Al ganar el encuentro, los del morro llegaron a cinco triunfos consecutivos y se encuentran en la segunda posición de la tabla con 20 puntos.

Formaciones probables para Curicó Unido vs San Marcos

La posible formación de Curicó Unido

Damián Tello; Juan Pablo Gómez, Rodrigo Colombo, Francisco Oliver, Ronald Fuentes; Braulio Guisolfo, Henry Sanhueza, Benjamín Inostroza; Nicolás Fernández, Leandro Benegas y Roberto Riveros. DT: Damián Muñoz.

La posible formación de San Marcos

Benjamín Tapia; Guillermo Cubillos, Álvaro Cazula, Javier Rivera, Yerko Águila; Augusto Barrios, Cristóbal Guerra, Boris Sagredo; Nahuel Donadell, Camilo Melivilú y Adriano Galleguillos. DT: Iván Sandrock.

Minuto a minuto de Curicó Unido vs San Marcos