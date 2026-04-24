Curicó Unido y Deportes Puerto Montt se enfrentan este sábado 25 de abril a las 20:00 horas por la novena fecha de la Primera B 2026 en el Estadio Bicentenario La Granja. El partido será transmitido a través de HBO Max.

¿Quién transmite Curicó vs Puerto Montt por la Primera B 2026?

El partido entre Curicó Unido y Deportes Puerto Montt será transmitido exclusivamente a través de HBO Max. Para acceder al duelo, debes tener una suscripción activa a la plataforma.

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Curicó vs Puerto Montt por la Primera B 2026?

El duelo entre Curicó Unido y Deportes Puerto Montt se juega este sábado 25 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario La Granja.

Fecha: Sábado 25 de abril

Hora: 20:00 horas

Estadio: Bicentenario La Granja, Curicó

Árbitros de Curicó vs Puerto Montt

Árbitro: Juan Ibarra

1er asistente: Rodolfo Vera

2do asistente: Cristian Espíndola

4to árbitro: Gustavo Ahumada

¿Cómo llegan Curicó y Puerto Montt?

Curico Unido viene de igualar 2-2 ante Deportes Recoleta, resultado que los dejó en la decimotercera posición de la Primera B con 7 puntos. Por su parte, Puerto Montt viene de vencer a por la cuenta mínima a Deportes Temuco, con lo que alcanzó la cima del Ascenso con 16 unidades.

Formaciones de Curicó vs Puerto Montt

Formación de Curicó

Damián Tello; Rodrigo Colombo, Ronald de la Fuente, Juan Pablo Gómez, Francisco Oliver; Braulio Guisolfo, Henry Sanhueza, Roberto Riveros; Nicolás Fernández, Leandro Benegas y Benjamín Inostroza. DT: Damián Muñoz.

Formación de Puerto Montt

Gonzalo Collao; Byron Nieto, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Kevin Egaña; José Manuel Cárdenas, Gabriel Castillo, Kevin González, Jason Flores; Reiner Castro y Luciano Vázquez. DT: Emiliano Astorga.

Curicó vs Puerto Montt minuto a minuto