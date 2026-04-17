Deportes Recoleta y Curicó Unido se medirán este sábado 18 de abril a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez por la Primera B. Ambos equipos llegan tras la última fecha con resultados distintos, por lo que buscarán consolidar o recuperar terreno en el torneo.
El encuentro será transmitido a través de la señal básica de TNT Sports y en HBO Max.
¿Quién transmite en vivo Recoleta vs Curicó Unido?
- 📺 TV: TNT Sports.
- 💻 Streaming: HBO Max.
¿Cuándo y a qué hora juegan Recoleta vs Curicó Unido?
El partido entre Deportes Recoleta y Curicó Unido se disputará este sábado 18 de abril, a partir de las 12:30 horas en el Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez.
- 🗓 Fecha: Sábado 18 de abril
- 🕧 Hora: 12:30 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez
Árbitros del partido entre Recoleta vs Curicó Unido
- Árbitro: Nicolás Pozo.
- 1er asistente: John Calderón.
- 2do asistente: Cristóbal Berríos.
- Cuarto árbitro: Juan Sepúlveda.
¿Cómo llegan Deportes Recoleta y Curicó Unido al partido?
Deportes Recoleta viene de vencer por 4-2 a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, en un partido donde mostró contundencia ofensiva para quedarse con tres puntos importantes como visitante.
Curicó Unido, en tanto, igualó 0-0 frente a Unión San Felipe, en un encuentro cerrado donde no logró marcar diferencias en el marcador.
El último enfrentamiento entre ambos clubes se disputó el 25 de octubre de 2025 y terminó igualado 1-1.
Formación probable de Deportes Recoleta
Álvaro Salazar; Nicolás Arismendi, Francisco Alarcón, Branco Provoste, Germán Estigarribia, Mikel Arguinarena, Felipe Báez, Brayams Viveros, Pedro Sánchez, Gonzalo Álvarez y Camilo Rodríguez.
Formación probable de Curicó Unido
Damián Tello; Cristopher Medina, Rodrigo Colombo, Henry Sanhueza, Ronald De La Fuente; Braulio Guisolfo, Javier Retamales, Enzo Ormeño, Nicolás Fernández, Mauro López y Leandro Benegas.
Minuto a minuto de Recoleta vs Curicó Unido
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