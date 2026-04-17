Deportes Recoleta y Curicó Unido se medirán este sábado 18 de abril a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez por la Primera B. Ambos equipos llegan tras la última fecha con resultados distintos, por lo que buscarán consolidar o recuperar terreno en el torneo.

El encuentro será transmitido a través de la señal básica de TNT Sports y en HBO Max.

¿Quién transmite en vivo Recoleta vs Curicó Unido?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Recoleta vs Curicó Unido?

El partido entre Deportes Recoleta y Curicó Unido se disputará este sábado 18 de abril, a partir de las 12:30 horas en el Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez.

🗓 Fecha: Sábado 18 de abril

🕧 Hora: 12:30 horas

🏟 Estadio: Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez

Árbitros del partido entre Recoleta vs Curicó Unido

Árbitro: Nicolás Pozo.

1er asistente: John Calderón.

2do asistente: Cristóbal Berríos.

Cuarto árbitro: Juan Sepúlveda.

¿Cómo llegan Deportes Recoleta y Curicó Unido al partido?

Deportes Recoleta viene de vencer por 4-2 a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, en un partido donde mostró contundencia ofensiva para quedarse con tres puntos importantes como visitante.

Curicó Unido, en tanto, igualó 0-0 frente a Unión San Felipe, en un encuentro cerrado donde no logró marcar diferencias en el marcador.

El último enfrentamiento entre ambos clubes se disputó el 25 de octubre de 2025 y terminó igualado 1-1.

Formación probable de Deportes Recoleta

Álvaro Salazar; Nicolás Arismendi, Francisco Alarcón, Branco Provoste, Germán Estigarribia, Mikel Arguinarena, Felipe Báez, Brayams Viveros, Pedro Sánchez, Gonzalo Álvarez y Camilo Rodríguez.

Formación probable de Curicó Unido

Damián Tello; Cristopher Medina, Rodrigo Colombo, Henry Sanhueza, Ronald De La Fuente; Braulio Guisolfo, Javier Retamales, Enzo Ormeño, Nicolás Fernández, Mauro López y Leandro Benegas.

Minuto a minuto de Recoleta vs Curicó Unido