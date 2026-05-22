Deportes Iquique y Curicó Unido se ven las caras este sábado 23 de mayo desde las 17:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones por la fecha 13 de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

El compromiso entre Dragones Celestes y Torteros asoma como clave en la lucha en la parte baja del Ascenso. Ambos tienen 11 puntos y se encuentran peleando en la parte baja de la tabla de posiciones.

¿Quién transmite Iquique vs Curicó por la Primera B?

El partido entre Deportes Iquique y Curicó Unido se transmitirá en televisión a través de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Iquique vs Curicó por la Primera B?

El compromiso entre Deportes Iquique y Curicó Unido se juega este sábado 23 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones por la fecha 13 de la Primera B.

Fecha: Sábado 23 de mayo

Hora: 17:30 horas

Estadio: Tierra de Campeones, Iquique

Árbitros de Iquique vs Curicó

Árbitro: Benjamín Saravia

1er asistente: Claudio Urrutia

2do asistente: Brian Ben-Hur

4to árbitro: Camilo Riquelme

¿Cómo llegan Iquique y Curicó?

Deportes Iquique no llega en un gran momento a este compromiso. Los Dragones Celestes, que vienen de caer por 2-1 ante Unión Española, suman tres partidos consecutivos sin conocer de triunfos y marchan en la decimotercera posición con 11 puntos.

El panorama de Curicó Unido es similar. Los curicanos también enfilan tres compromisos sin victorias y llegan tras caer por 3-0 en condición de local ante Santiago Wanderers la fecha pasada. Los torteros son decimocuartos en la tabla de colocaciones con 11 unidades.

Formaciones de Iquique vs Curicó

Formación de Iquique

Daniel Castillo; Dilan Rojas, Jorge Ayala, Franco Ledesma, Felipe Espinoza; Joaquín Pereyra, Diego Orellana, Brayan Garrido; Antony Henríquez, Isaac Díaz e Iam González.

Formación de Curicó

Damián Tello; Cristopher Medina, Francisco Oliver Henry Sanhueza, Rodrigo Colombo, Ronald de la Fuente; Enzo Ormeño, Benjamín Inostroza, Crisitián Bustamante; Mauro Lópes, Nicolás Fernández.

Iquique vs Curicó minuto a minuto