Deportes Iquique y Rangers de Talca se enfrentan este viernes 8 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones en un duelo válido por la fecha 11 de la Primera B 2026. El partido se transmitirá a través de TNT Sports y HBO Max.

Ambos elencos llegan necesitados de sumar de a tres. Los dragones celestes se encuentran en el duodécimo lugar de la clasificación con 10 puntos y un tropiezo podría complicarlos en la parte baja, mientras que los talquinos son los colistas del Ascenso con solo dos unidades, por lo que buscan su primer triunfo para recortar distancia con sus antecesores en el fondo.

¿Quién transmite Iquique vs Rangers por la Primera B 2026?

El duelo entre Deportes Iquique y Rangers de Talca será transmitido en televisión a través de TNT Sports y vía streaming por HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Iquique vs Rangers por la Primera B 2026?

Deportes Iquique y Rangers de Talca se enfrentan este viernes 8 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones por la undécima fecha de la Primera B 2026.

Fecha: Viernes 8 de mayo

Hora: 20:00 horas

Estadio: Tierra de Campeones, Iquique

Árbitros de Iquique vs Rangers

Árbitro: Jorge Oses

1er asistente: Matías Medina

2do asistente: Brian Ben-Hur

4to árbitro: Francisco Gaggero

¿Cómo llegan Iquique vs Rangers?

Deportes Iquique llega a este encuentro luego de igualar 2-2 en su visita a Deportes Santa Cruz, mientras que Rangers viene de caer por la cuenta mínima en condición de local frente a Deportes Puerto Montt.

Los dragones celestes marchan en la duodécima posición de la Primera B con 10 puntos. Los talquinos, en tanto, son los colistas absolutos de la competencia con solo dos unidades.

Formaciones de Iquique vs Rangers

Formación de Iquique

Daniel Castillo; Dilan Rojas, Jorge Ayala, Franco Ledesma, Felipe Espinoza; Joaquín Pereyra, Diego Orellana, Bryan Garrido; Antony Henríquez, Álvaro Ramos e Iam González.

Formación de Rangers

Cristian Campestrini; Kevin Vásquez, Sebastián Silva, Claudio Servetti, Agustín Mora; Sebastián Acuña, Tomás Gómez, Gary Moya; Ignacio Ibáñez, Cristóbal Muñoz y Damián González.

Iquique vs Rangers minuto a minuto