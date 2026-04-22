El margen en el norte, duró menos de los esperado. Deportes Iquique decidió terminar el proceso de Rodrigo Guerrero tras 8 fechas del torneo de Primera B, donde apenas consiguió un triunfo y sumó seis unidades.

El rendimiento no alcanzó para sostener el proyecto en una categoría donde la lucha es muy apretada y los resultados son decidores desde el inicio. A eso se suma el antecedente reciente: el descenso de 2025 sigue marcando al plantel, y el equipo no logró dar señales de reacción en estas primeras semanas.

Iquique se mueve rápido y ya tiene un nombre en carpeta

El club oficializó la decisión de términar el vínculo con Guerero con un mensaje claro: “Como institución, asumimos con responsabilidad el desafío para revertir este momento y seguir representando con orgullo a Deportes Iquique”.

La dirigencia ya activó la búsqueda del reemplazante y el nombre que toma fuerza es el de Mario Salas, un técnico con experiencia en equipos grandes y recorrido internacional. Todo indica que ya estaría todo acordado con el Comandante que sería el encargado de evitar que el barco de los Dragones Celestes se vuelva a hundir.

La Primera B ya empieza a pasar la cuenta

Y es que el caso de Iquique no es el único. Con apenas ocho fechas disputadas, el torneo ya suma tres entrenadores fuera, reflejo de la exigencia con la que se compite en la categoría de plata del fútbol chileno.

La tabla lo explica todo: arriba, nueve equipos están separados por seis unidades, mientras que abajo cualquier tropiezo dejo a los equipos al final. Rangers sigue como colista, y otros clubes, como Unión Española, también optaron por mover la banca tras un inicio complicado.

En ese contexto, Iquique cedió puntos clave ante rivales directos, pero en el Tierra de Campeones confían en poder revertir la situación.