Deportes Iquique y Santiago Wanderers serán los encargados de cerrar el telón de la fecha 9 de la Primera B 2026. El duelo entre los Dragones Celestes y los Caturros se realizará el próximo lunes 27 de abril a partir de las 20:00 horas, en el Estadio Tierra de Campeones. El partido será transmitido por tv mediante las señales de TNT Sports Premium, mientras que la opción de visualizar el choque por streaming será por la plataforma HBO MAX.

El encuentro entre Iquique y Santiago Wanderers será un choque con distintos objetivos para cada escuadra, ya que los locales se encuentran en la parte baja muy cerca de los puestos de descenso, mientras que la visita con una victoria podría trepar a la cima de la tabla de posiciones.

¿Quién transmite Dep. Iquique vs Santiago Wanderers por la Primera B 2026?

El encuentro entre Dragones Celestes y Caturros será emitido por las señales de TNT Sports Premium para quienes lo deseen ver por tv, mientras que la opción en streaming será transmitido por la plataforma de HBO MAX.

TV: TNT Sports Premium.

Streaming: TNT Sports en HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Dep. Iquique vs Santiago Wanderers por la Primera B 2026?

Deportes Iquique recibirá el próximo lunes 27 de abril a Santiago Wanderers por la novena jornada de la Primera B 2026. El choque entre iquiqueños y porteños dará inicio a las 20:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

Fecha: Lunes 27 de abril.

Hora: 20:00 horas.

Estadio: Tierra de Campeones, Iquique.

Árbitros de Dep. Iquique vs Santiago Wanderers

Árbitro: Nicolás Pozo.

1er asistente: Manuel Marín.

2do asistente: Ignacio Cerda.

4to árbitro: Gustavo Ahumada.

¿Cómo llegan Dep. Iquique vs Santiago Wanderers?

Deportes Iquique vive días complicados en la temporada, ya que tras la derrota como visitante ante San Luis por 2-1 en la fecha pasada, su técnico Rodrigo Guerrero fue despedido del club. Los Dragones Celestes se posicionan antepenúltimos con seis unidades y no logran una victoria desde el 21 de febrero, en su estreno en la Primera B ante San Felipe.

Por su parte, Santiago Wanderers se encuentra en el mejor momento del año, ya que durante la jornada anterior lograron vencer como forasteros 2-3 a Magallanes. Con este resultado, los Caturros se encuentran cuartos en la tabla de posiciones con 15 puntos. Además, el cuadro dirigido por Francisco Palladino ostenta un invicto de tres victorias al hilo.

Formaciones de Dep. Iquique vs Santiago Wanderers

Posible formación de Deportes Iquique

Daniel Castillo; Vicente Concha, Jorge Ayala, Franco Ledesma, Felipe Espinoza; Joaquín Pereyra, Diego Orellana; Cesar González, Agustín Venezia, Iam González; Álvaro Ramos. DT: José Cantillana.

Posible formación de Santiago Wanderers

Raul Olivares; Axel Herrera, Sergio Felipe, Luis Margas, Pedro Navarro; Leandro Navarro, Martín Villarroel; Cristóbal Ponce, Lucas Avendaño, Denilson San Martin; Marcos Camarda. DT: Francisco Palladino.

Dep. Iquique vs Santiago Wanderersminuto a minuto