Unión Española y Deportes Iquique chocarán por la fecha 12 de la Primera B 2026. El duelo entre Hispanos y Dragones Celestes está pactado para el próximo lunes 18 de mayo en el Estadio Santa Laura. El encuentro iniciará a las 19:00 horas.

El encuentro enfrenta a dos equipos con distintas realidades en la tabla de posiciones del ascenso, ya que la escuadra local se encuentra octavo con 17 unidades, por lo que una victoria los acercará a la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que la visita se encuentra décimo cuarto con 11 puntos, con la necesidad de salir de la parte baja de la tabla.

¿Quién transmite Unión Española vs Iquique por la Primera B?

El encuentro entre Unión Española y Deportes Iquique será emitido por las señales de TNT Sports Premium, y también contará con la transmisión por la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs Iquique?

Fecha: Lunes 18 de mayo.

Lunes 18 de mayo. Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Estadio: Santa Laura, Independencia.

El duelo será dirigido por el juez central Rodrigo Farías, quien será acompañado por los asistentes Eric Pizarro y Ariel Armijo. Además, el colegiado Héctor Jona estará como cuarto árbitro.

Cómo llegan Unión Española e Iquique a la fecha 12 de la Primera B

Unión Española estiró su racha victoriosa en el sur del país, ya que la jornada pasada venció de visitante a Deportes Temuco por la cuenta mínima. Con esta victoria, los Hispanos treparon hasta la octava posición con 17 puntos.

Por su parte, Deportes Iquique igualó en el Estadio Tierra de Campeones ante el colista, Rangers de Talca, por la cuenta mínima. Con la igualdad, los Dragones Celestes se estancaron en la décimo cuarta posición con 11 unidades.

Formaciones de Unión Española vs Iquique

La posible formación de Unión Española:

Julio Fierro; Kevin Contreras, José Aja, Sebastián Pereira, Gabriel Norambuena; William Machado, Ignacio Núñez, Felipe Massri; Ulises Ojeda, Andrés Vilches y Mitchell Wassenne.

La posible formación de Deportes Iquique:

Daniel Castillo; Dilan Rojas, Jorge Ayala, Franco Ledesma, Felipe Espinoza; Joaquín Pereyra, Diego Orellana, Brayan Garrido; Antony Henríquez, Isaac Díaz e Iam González.

Minuto a minuto de Unión Española vs Deportes Iquique